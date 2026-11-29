ترفيه

سحر الصديقي، اللي كانت حاضرة في فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كشفت أنها تعرضات لمحاولات احتيال عن طريق مكالمات تليفونية ورسائل إلكترونية. الفنانة فضلات ما تدخلش في تفاصيل قضايا التسويق الهرمي والنصب، ولكن أكدات أنها كانت كتعامل مع هاد المحاولات بحذر كبير، وكانت ببساطة كتتجاهل أي اتصال أو ميساج كتشك باللي مولاه نصاب بلا ما تواصل معاه.

وفي نفس الوقت، سحر حسمات الجدل على الهوية الفنية ديالها؛ واخا هي كتغني، ولكن اعتبرات راسها ممثلة بالدرجة الأولى. بالنسبة ليها، الغناء هو غير هواية ومساحة باش تفرغ الطاقة ديالها، ولكن التمثيل هو اللي كيمثل المسار الفني والهوية المهنية ديالها وهو اللي كتعطيه الاهتمام الأكبر.

صراحة، مزيان الواحد يكون فايق لهاد النوع ديال النصب، واش حتى نتوما وصلاتكم شي مرة شي رسالة ديال "ربحتي جائزة" وبلوكيتو مولاها؟