ترفيه

القناة الثانية (دوزيم) غادي تعرض برنامج سميتو «عيطة بلادي» اللي كيعتمد على إعادة توزيع أغاني من فن العيطة بمشاركة فنانين من أجيال مختلفة.

البرنامج ناوي يجمع أجيال وفنانين من مدارس موسيقية مختلفة باش يعاودو يخدمو أغاني العيطة القديمة بإيقاعات جديدة ومختلفة. تخيلو معايا العيطة بالبوب وكناوة والموسيقى الحضرية، واش هادشي غادي يصدمنا ولا يفاجئنا؟

اللائحة اللي غادي تشارك في هاد المغامرة الفنية طويلة وفيها كلشي، منهم حجيب، وعبد العزيز الستاتي، وزينة الداودية، والدوزي، ومنال بنشليخة، وخديجة مركوم، والداودي، وحميد القصري، وإيهاب أمير، ورجاء بلمير، وعبدين.

العرض الترويجي كشف على بعض من هاد الدويتوهات، منها حجيب مع الدوزي، وزينة الداودية مع حميد القصري، وعاد عبد العزيز الستاتي مع ابتسام تسكت. توليقات موسيقية اللي كتحط العيطة في حوار مع الأغنية الشبابية.

البرنامج، اللي تكلفات بالإنتاج ديالو شركة «ببليك إيفنتس»، تصورات الحلقات ديالو قبل عام تقريباً، وموعد عرضه التلفزيوني محدد خلال الأيام المقبلة. واش غادي يكون هاد المزيج الموسيقي هو الوصفة السحرية باش ترجع العيطة للي سمع ليها في التلفزة؟ ولا غير غايكون صداع الراس؟