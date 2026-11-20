ترفيه

النجم التركي مراد يلدريم والزوجة ديالو المغربية إيمان الباني، هاد العام كان بالنسبة ليهم عام "كلشي دقة وحدة". من بعد ما رزقهم الله بولدهم الثاني كرم في شهر غشت 2026، الحياة ديالهم ولات عامرة بالضحك والفرحة. وهادشي ماشي كلشي، حيت قربو يحتفلو بالذكرى العاشرة ديال زواجهم اللي غتكون نهار 25 ديسمبر 2026، يعني ما بقا ليها والو! داكشي علاش الزوجين دارو رحلة ترفيهية لأنطاليا التركية مع بنتهم ميراي، لي بقات هي نجمة الرحلة وكاتستاهل كل جو زوين.

الرحلة العائلية اللي ردات الروح

العائلة اختارت "ذا لاند أوف ليجيندز" (The Land of Legends) في أنطاليا باش يدوزو وقيت زوين بزاف، ويفلتو من الروتين. إيمان الباني شاركت فيديوهات فـ'إنستغرام' ديالها، وورينا فيها الجو ديال المرح والضحك لي دوزوه مع بنتهم. مراد كان كيتلاعب مع ميراي بحال شي دري صغير، وهي بقات كدور بين الألعاب الخطيرة والعروض الترفيهية الخيالية مع والديها. تخايلو معايا ديك اللقطة لي بان فيها مراد وهي جالسة معاه فواحد الطوموبيل ديال الألعاب حمراء، باينة الفرحة فعيونها! ومن بعد بقات كتشوف العروض المائية المذهلة وكاتشارك فالرقص على أنغام الموسيقى، بحال شي أميرة صغيرة. حتى فالليل، الأجواء كانت واعرة بالأضواء والعروض الملونة لي ضوات على القلعة ديال المدينة الترفيهية، وولات كتبان بحال شي حلم خارج من حكايات ألف ليلة وليلة.

الرحلة جات خلال العطلة المدرسية فتركيا، وكانت فرصة لمراد باش يبعد شوية على التصوير ديال المسلسل ديالو "ورود وذنوب" لي عاطيه الشغل بزاف. كيبان بلي الزوجين بغاو يعوضو بنتهم ميراي على السفرات بزاف لي دارو مؤخرًا بسبب الارتباطات الفنية ديالهم، وبصراحة داكشي اللي بان لينا. العائلة هي الأولى! كرم الصغير ما بانش فالصور ولا الفيديو،

احتفالات متتالية وقصة ديال السفر

قبل هاد الرحلة لأنطاليا، الزوجين دوزو عام عامر بالاحتفالات والسفر لي ما كيساليش. فغشت 2026، رحبو بالزائد الجديد كرم، وشاركت إيمان الخبر مع متابعيها بفرحة كبيرة. من بعد بشهرين، فـأكتوبر 2026، احتفلو بعيد ميلاد ميراي الرابع اللي كان على شكل عالم الأميرات، وديكورات ملونة وأجواء كتحمق. مراد ما نساش يعبر على حبه لبنتو برسالة عاطفية كتبها ليها.

وعاد فـأكتوبر 2026، مراد هنأ إيمان بعيد ميلادها الرابع والأربعين، وكتب ليها فـ'إنستغرام' ديالو رسالة عاطفية. هادشي كامل جا قبل ما يكملو عشر سنين ديال الزواج فديسمبر 2026، ويا سلام على الرومانسية!

الزوجين ما كيرتاحوش من السفر، إيمان كانت ديما مع راجلها فكندا في شتنبر 2026 لحضور العرض العالمي الأول ديال فيلمو "Trees Are Watching" فمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ومن بعد دازو لليابان فـأكتوبر 2026 لنفس الفيلم فمهرجان طوكيو. عاد دوزو عطلة قصيرة فـلندن من بعد ولادة كرم، وإيمان شاركت لقطات من زيارتها لكوريا الجنوبية ضمن تنقلاتها الآسيوية الأخيرة. داكشي علاش هاد الرحلة لأنطاليا كانت فرصة ذهبية باش يتفرغو شوية لميراي بعيدًا على الزحام ديال المهرجانات والأضواء.

قصة حب من لندن لأنطاليا ما تساليش

قصة الحب ديال مراد وإيمان بدات فـلندن فـ2016، عن طريق واحد من الأصدقاء المشتركين. مراد كان ناوي يستقر فـلندن ولا لوس أنجلوس لأسباب ديال الخدمة، واختار لندن. تما فواحد القهوة، من بعد جوج سيمانات من وصولو، تعرف على إيمان. قال بلي العلاقة ديالهم ما بداتش بالحب مباشرة بحال الأفلام، ولكن تطورات بشوية بشوية مع التعارف وكتشاف كل واحد للآخر. إيمان حست من الأول بلي هو شخص مختلف على أي واحد شافت، وجذبها بأسلوبو المحترم. العلاقة ديالهم تحولات لارتباط رسمي انتهى بزواج فـ25 ديسمبر 2016 فـإسطنبول، فواحد الحفل اللي كان واعر وجمع بين التقاليد التركية والمغربية، يا سلام على التوليفة! بقاو سنوات طويلة كيتسناو بنتهم الأولى ميراي اللي تزادت فـأكتوبر 2022، وهاد العام كرم زاد كمل ليهم الفرحة الكبيرة، ولات العائلة فيها أربعة أفراد وكتزيد جمال.

هاد الزوجين كل مرة كيبينو لينا باللي الحب الحقيقي باقي كاين، واللمة العائلية هي الأساس فالسعادة. واش نتوما كتتفقو معاهم بلي الوقت مع العائلة أهم من أي حاجة أخرى؟