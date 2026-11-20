ترفيه

شعلها الفنان أحمد كمال ملي هضر على هاجس الجوائز السينمائية والتقلاب على الاعتراف الدولي. الراجل ما خلا والو فالخاطر وقال باللي من أكبر السلبيات لي خلاها المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين لشي صناع أفلام هي فكرة تسنى الجوائز وتقدير الغرب للأعمال الفنية. هاد الفكرة ولات هاجس عند شي مخرجين وكياثر على طريقة تفكيرهم فالخدمة والتقييم ديال النجاح.

هادشي كولو جا فندوة منظمة فمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لي كانت على الفيلم ديال "القصص" لي تختار باش يدخل سباق الأوسكار. كمال هضر بصراحة ووضح باللي قيمة العمل الفني ما خاصهاش تكون مرتبطة بشي جائزة ولا شي إشادة من برا.

كمال ما تردّدش باش يقول أن يوسف شاهين، واخا مكانتو وتأثيرو كبير على بزاف ديال الأجيال، ساهم بشكل أو بآخر فهاد الفكرة ديال تقلاب على الاعتراف الغربي. هو أكد باللي شاهين كان كيهتم بزاف بالتقدير العالمي، وهادشي كمال اعتبرو جانب سلبي لي داز لشي مخرجين من بعدو.

أحمد كمال قال باللي ما كيصنعش الأفلام باش الغرب يعترف بيه ولا يعطيه التقدير، ووضح باللي الأوسكار والجوائز كاملة ماشي هي المعيار باش يقيس قيمة داكشي لي كيقدم. الهدف الأساسي ديالو هو يعبر على راسو وبلادو بالفن ديالو. كلامو واضح، القيمة ماشي فالتيكي، القيمة فالرسالة.

زاد كمال وشدّد على أن صناع السينما المصريين خاص يتعاملو مع المهرجانات الدولية بالندية والتبادل الثقافي والفني، ماشي بحال شي جهة هي لي كتعطيهم الاعتراف ولا كتحكم على قيمة الخدمة ديالهم. المشاركة فالمهرجانات خاصها تكون فرصة باش تعرض أعمالك لجمهور جديد، وتشوف أعمال الآخرين وتستافد منهم. علاقة مبنية على التبادل والإبداع.

كمال أشار حتى لهاد "الهوس" لي ولا عند شي شباب من صناع الأفلام الصغار. قال باللي كيتلاقا بمخرجين فالبداية ديالهم كيهضرو على تقديم أفلام مخصصة للمهرجانات. وهاد الظاهرة كتحتاج إعادة نظر، خصوصا ملي الهدف من الفيلم كيولي هو المهرجانات والاعتراف الدولي عوض ما يكون تجربة فنية صادقة كتعبر على صاحبها. بعبارة أخرى، دير الفيلم لي بغيتي ماشي الفيلم لي يبغيو هما!