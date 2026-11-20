ترفيه

أخبار القلق كانت عامة فالساحة الفنية العربية فالساعات اللي فاتوا، بعدما الفنان ماجد المهندس جا جاتو وعكة صحية على غفلة خلاتو يتدخل للمستشفى على وجه السرعة ويدخل للإنعاش.

غير دابا، كشف مصدر قريب بلي حالة ماجد المهندس مستقرة من بعد ما دار عملية القسطرة، وقرروا يأجلوا الحفلات ديالو حتى لآخر العام.

فائق حسن، اللي كيدير الأعمال ديال "برنس الغناء العربي" ماجد المهندس، كان وضح من قبل بلي الفريق الطبي دار ليه عملية قسطرة فالقلب ونجحات، وركبوا ليه دعامة باش وظائف القلب ديالو تبقى مستقرة. وأكد بلي فات المرحلة الحرجة بسلام والجسم ديالو تجاوب مع العلاج بطريقة مطمئنة بزاف.

المخرج علاء الأنصاري، اللي هو صديق قريب لماجد المهندس، طمّن الجمهور حتى هو على الحالة الصحية ديال صاحبوا. وقال بلي راه ترحل لمدينة جدة فالسعودية باش يتلقى العناية الطبية اللازمة ويراقبوا المؤشرات الحيوية ديالو تحت إشراف طبي دقيق، هادشي غير كإجراء احترازي قبل ما يسمحوا ليه بالخروج لغرفة إقامة عادية.

من جهة الحفلات، شركة روتانا خرجات بيان رسمي وقالت بلي وقفوا كاع الأنشطة الفنية ديالو مؤقتاً حتى إشعار آخر، حرصاً على السلامة ديالو. هادشي خلى جوج الحفلات الجماهيرية اللي كانوا منتظرين فالعاصمة العراقية بغداد، واللي كانو مقررين ليوم 20 و 21 نونبر، يتأجلوا. الحفلات كانو فمسرح مجمع نخيل بغداد، والتذاكر ديالهم تسالاو كاملين ف وقت قياسي.

فالنفس السياق، المايسترو مدحت خميس، اللي هو قائد الفرقة الموسيقية اللي كانت وصلات لبغداد من قبل باش دير البروفات والتحضيرات الأخيرة، ظهر ففيديو باش يطمّن المحبين، ووصف العملية بلي بسيطة. وأكد بلي الحفلات ترحلوا رسميا حتى لآخر شهر دجنبر.

خميس زاد قال بلي الجهة المنظمة غادي تكشف على المواعيد الجديدة والترتيبات التنظيمية غير يولي المهندس بخير على خير. والجمهور وكل نجوم الطرب والفن من مختلف أنحاء الوطن العربي، كلهم سيل ديال رسائل الدعم والدعاء ليه بالشفاء التام والرجوع السريع للمسرح. الصراحة، هادشي اللي كيبين شحال الناس كيحبوه، وكنتسناو نشوفوه فالخشبة قريبا إن شاء الله.