ترفيه

الممثلة فرح الفاسي، فالدورة الثالثة والعشرين ديال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كشفات أنها كتحضر لمجموعة من الأعمال الفنية الجديدة المرتقبة فالفترة المقبلة. وأشارت إلى حرصها على اختيار أدوار متنوعة تضيف لمسارها الفني وتستجيب لتطلعات الجمهور المغربي والعربي. كلنا أمل نشوفو أدوار تخرجنا من المعتاد، ياك أ فرح؟

وفنفس الهضرة الفنية، فرح الفاسي دافعات بكل حماس على فكرة المسلسلات العربية المشتركة، واعتبرت أن هاد الإنتاجات اللي كتجمع فنانين من دول عربية مختلفة فضاء خصب لتبادل الخبرات والتجارب المهنية.

الفاسي شافت بلي هاد الفرص لي كتجي مع الدراما المشتركة، هي لي كتعزز إشعاع الفنان المغربي، وكتعطي للدراما المغربية فرصة باش توصل لأسواق وجمهور أوسع فالعالم العربي كامل. تخيل معانا شحال من واحد غادي يتعرف على اللهجة المغربية بفضل هادشي! بصراحة، كلام منطقي ومزيان. هاد التجارب الفنية، كيف ما قالت الفاسي، كتساعد باش الثقافات واللهجات العربية تقرب لبعضياتها، وكتعطي للممثل المغربي فرصة ذهبية باش يبين شنو عندو من مؤهلات إبداعية فإنتاجات ذات بعد إقليمي.

وأشادت بالدينامية اللي كيعرفها الفن والسينما فالمغرب، مبرزة أن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش منصة للتلاقي بين صناع الفن السابع من مختلف الجنسيات. واش هادشي يعني أننا غنشوفو فرح الفاسي قريبا فشي عمل عربي مشترك كيطير العقل؟ نتمنى ذلك!