ترفيه

المسلسل الجديد "فرصة سعيدة" اللي كيتكون من عشرة دالحلقات سالا التصوير ديالو، ودابا راه فمرحلة المونطاج والميكساج باش يكون واجد للعرض قريبًا. هاد السلسلة اجتماعية بامتياز، كتهضر على العلاقات بين الأجيال المختلفة والفجوة الكبيرة فالأفكار والعادات بين الشباب وكبار السن، وكتورينا أهمية التفاهم والتقارب بيناتهم. بصراحة، موضوع ديما كاين وكنشوفوه فكول بلاصة، وكنتسناوه نشوفو واش غايجبد لينا شي حوايج جداد ولا لا.

أحمد مالك اللي كلشي كيعرفو كيكون فالصدارة ديال أبطال هاد العمل، معاه كاينين جميلة عوض، ستيفاني عطالله، ميشيل ميلاد، وكمال أبو رية. السلسلة من تأليف أحمد محيي، وإخراج محمد معتز، والإنتاج ديال أحمد الجنايني. باينة غادي تكون قصة فيها ما يتقال، ونتمنى ماتكونش كلاسيكية بزاف.

وماشي غير هادشي، أحمد مالك كان حاضر بقوة حتى فموسم أفلام عيد الفطر ديال عام 2026 بفيلم "إيجي بست". الفيلم شارك فيه مع سلمى أبو ضيف ومروان بابلو، من إخراج مروان عبد المنعم، وكان كيدور على قصة تأسيس الموقع الشهير والعالم ديال القرصنة الرقمية.