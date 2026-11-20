ترفيه

وائل جسار شعلها في قصر عابدين بمصر، وحفل خيري ديال مؤسسة راعي مصر تقلب على راسو بالفرحة والإيقاع! بدا الفقرة ديالو بأغنيتين اللي كلشي حافظهم وكيبغيهم: 'غريبة الناس' و 'الوعد'، والجمهور كان متفاعل معاه بزااف، كيزيدو يلهبو الأجواء.

وائل جسار ما نساش يسلم على مصر الحبيبة، وقال: «مساء الخير على مصرنا الحبيبة وعلى أهل مصر أهلي وناسي»، باينة الفرحة كانت باينة عليه وهو كيشكر المؤسسة اللي نظمت هاد اللحظة الزوينة.

وقبل منو، كان النجم مدحت صالح سخّن الأجواء بواحد المجموعة ديال الأغاني الطربية اللي كلشي كيموت عليها، بحال 'زي ما هي حبها'، و'أنا عايز أعيش في كوكب تاني'، و'أنا قلبي ليك ميال'، و'ألف ليلة وليلة'، و'يتقال'. صراحة، هاد الحفلات الخيرية اللي كتدخل فيها الموسيقى و الفن، ديما كتكون واااو! شكون فينا ما بغاش يكون حاضر تما؟