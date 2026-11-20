ترفيه

سالي حلمي، أخت الفنان الكبير أحمد حلمي، ورات لينا كيفاش العائلة كتبقى هي الأساس، واخا الأضواء والشهرة يكونوا دايرين بالواحد. قررات تعايد خوها الزوين ومراتو الفنانة المتألقة منى زكي بمناسبة عيد ميلادهم، ولكن ماشي بأي طريقة، بل برسالة فايسبوكية دافئة وعامرة بالحب الصافي والدعوات من القلب .

سالي حطت تصويرة كتجمع أحمد ومنى وهما فرحانين، وزادت عليها كلمات كتنقط حنان وصدق. تمنات ليهم يدومو ديما فالسعادة والنجاح، والله يبعد عليهم كل شر، ويحفظهم هما ووليداتهم اللي كيعزوا عليهم بزاف: لولا، سليم ويونس.

وإلى بغينا نعرفو شنو قالت بالضبط، سالي كتبت: «كل سنة وانتو طيبين.. كل سنة وانتو فرحانين.. كل سنة وكل لحظة وكل دقيقة وانتو ربنا حاميكم من العين، كل سنة وانتو ناجحين.. وفرحانين بلولا وسليم ويونس، ويبعد عنكم أي شر يا رب يا أغلى ما في القلب». كلمات كتوصل مباشرة للقلب وكتأكد على المحبة الكبيرة اللي عندها ليهم.

هاد التهنئة اللي جات من سالي كترجع تسلط الضوء على العلاقة العائلية القوية والعميقة اللي كتجمعها بخوها أحمد حلمي. كنعرفو بلي ديما كتوقف معاه وكتدعمو بكل حب. ماشي غير خوها، حتى مراتو منى زكي، سالي كتشاطر معاها علاقة مميزة ومليئة بالمحبة والتقدير،

بصراحة، هاد الموقف كيبين لينا بلي الحب العائلي الحقيقي ماكيعرفش شهرة ولا أضواء، وكيقدر يبقى هو الساس ديال أي علاقة ناجحة. سالي حلمي كتورينا وجه آخر للعلاقات العائلية وسط هاد العالم ديال النجوم. واش كتشوفو بلي هاد النوع ديال العلاقات العائلية كيعطي مثال زوين للمتابعين؟