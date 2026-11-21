ترفيه

الفنان الكبير باسم سمرة، المعروف بأدواره القوية والمختلفة، باين عليه ناوي يسيطر على شاشة السينما هاد العام! يالاه بدا العرض ديال فيلمه الجديد “كريبتو”، ومريحش من وراه، لا! ها هو موجد لينا 4 أفلام أخرى كيبانوا واعرين، بين لي قرب يخرج للجمهور ولي باقي كيتصور. تنوع فالأدوار والقصص كيبين بلي باسم سمرة ما كيبغيش يبقا فبلاصة وحدة، وهذا لي كيعجبنا فيه بصراحة.

“كريبتو”: كوميديا ومغامرة بعالم العملات المشفرة

أول حاجة، فيلم “كريبتو” لي يالاه بدا العرض ديالو فالسينمات، كيدور حول المافيا ولكن بالكوميديا والمغامرة. تخيل جوج خوت حياتهم بسيطة كتغلى فجأة من بعد ما يعيط ليهم باباهم، زعيم المافيا لي غايب من سنين فإيطاليا. واش هاد الشي ماشي حلم؟ أي واحد فينا كيحلم بشي “تغييرة” بحال هادي. والفيلم كيجمع كوكبة ديال النجوم منهم أوس أوس وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد لطفي ومحمد محمود وشريف حسني. شوف غير هاد الأسماء وتعرف بلي الضحك مضمون والتشويق حاضر، خصوصا مع عالم العملات المشفرة، باين هاد الفيلم غيكون فيه شي حاجة مختلفة.

“بحر” و”بنات فاتن”: قصص عميقة ومواعيد قريبة

ماشي غير الكوميديا، باسم سمرة داخل حتى فقصص عميقة كتقيس الواقع. فيلم “بحر” غيتعرض يوم 2 ديسمبر المقبل، وكيحكي قصة شاب من بورسعيد مع البطالة والأزمات المادية، وحياة كتخلط مع قصة حب كتوصلو ببنت كتخدم فالسيرك. يا سلام على الرومانسية وسط الظروف الصعيبة! هاد النوع ديال القصص لي كتخليك تفكر وتتأثر، خصوصا وأن باسم سمرة كيجتمع فيه مع الفنان عصام عمر، تعاون جديد من بعد مسلسل “عين سحرية”. الفيلم فيه نجوم بحال جيهان الشماشرجي ورحمة أحمد فرج وأحمد عبد الحميد ومحمد عبده وآية سماحة وحاتم صلاح وخالد كمال وعلي صبحي، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد علاء الديب.

أما فيلم “بنات فاتن” لي غيتعرض خلال شهر ديسمبر المقبل، كيشدك من العنوان! قصة حقيقية كتحكي على الحب لي كيتحدى كلشي، خصوصا مع عناد الوالدين وقساوة الظروف. لي زاد الفيلم تشويق هو وجود شي سر فدار “فاتن” لي غيقلب الأحداث. باسم سمرة هنا كيلعب البطولة مع الفنانة يسرا، ومعاهم هدى المفتي ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك وبسمة نبيل وحمدي هيكل، وحتى حسن مالك غادي يكون ضيف شرف. العمل من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإخراج محمد نادر. باين غتكون شي حاجة فيها العبرة والدراما لي كنحبوها كاملين.

“هيروشيما” و”شمس الزناتي”: أكشن وتشويق على طريقة الكبار

وإيلا بان ليك بلي باسم سمرة غير فالدراما، راك غالط! يالاه كيكمل التصوير ديال فيلم “هيروشيما” لي كيجمعو مع النجم أحمد السقا والفنانة مي عمر، ومعاهم شيرين رضا وحنان مطاوع وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد لطفي وعماد صفوت. هاد التشكيلة ديال النجوم بوحدها كافيه باش تعرف بلي الفيلم غيكون شي حاجة كبيرة ومليانة أكشن وتشويق. من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال، باين هاد الفيلم غيكون من الأفلام لي كيتسناها الجمهور بزاف.

ولكن المفاجأة الكبرى هي مشاركته ففيلم “شمس الزناتي: أيام الشقاوة”. هاد الفيلم ديال محمد إمام وياسمين رئيس، ماشي أي فيلم! كيحكيلنا على أحداث وقعات قبل الفيلم الأصلي ديال عادل إمام بسنين، وكيبين كيفاش تكونات فرقة شمس الزناتي فالبداية. هاد المغامرة لي كترجعنا للماضي وكتورينا الجذور ديال قصة معروفة، ومع أسماء بحال محمود عبد المغني وأحمد عبد الحميد وخالد أنور ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وأحمد فهيم ومحمد لطفي وأحمد الرافعي وعلاء مرسي وإنجي كيوان. تأليف محمد الدباح وإخراج أحمد خالد موسى. واش مستعدين لرحلة فالزمن مع فريق “شمس الزناتي” الجديد؟