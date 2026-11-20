ترفيه

ثلاثة دشركات كبار ديال الإنتاج أعلنوا على أنهم بداو تصوير المسلسلات الدرامية الجديدة ديالهم فنفس الوقت، وهاد الشي كامل باش يوجدو لرمضان الجاي. هاد الخطوة كتضمن أن التصوير يكمل فكفاية ديال الوقت، باش يتفاداو المشاكل اللي كانت كتوقع فالمواسم اللي دازو.

أول واحد هو مسلسل «الخاطبة»، اللي غايرجع أمينة خليل لدراما رمضان من بعد ما كانت غايبة فالموسم اللي فات. أمينة خليل غاتبان للجمهور بموضوع اجتماعي سخون، والمسلسل فيه 15 حلقة. شركة «ميديا هاب» (سعدي - جوهر)، اللي كتنتج المسلسل، أعلنت عن بداية التصوير بالرسمي بنشر أول تصويرة من الكواليس فالحساب الرسمي ديالها فالإنستغرام، ومعلنة هكا انطلاق أول يوم ديال الخدمة وسط حماس كبير من فريق العمل.

مسلسل «الخاطبة» بطولة أمينة خليل، فدوى عابد، هناء الشوربجي، جيدا منصور، وكاين فنانين آخرين غايتعلن عليهم فاليامات الجاية. العمل من تأليف يسر طاهر، والإخراج لسارة نوح.

حتى مسلسل «180» بدا تصوير المشاهد الأولى ديالو، وهاد المسلسل من بطولة الفنان عمرو يوسف، اللي راجع للدراما من بعد سنين ديال الغياب. عمرو يوسف غايدخل لتجربة جديدة واعرة فهاد المشروع الدرامي اللي كينتمي للحركة والأكشن، وغايجسد شخصية ضابط فالمطافئ، وغايبين التحديات والمواقف اللي كايواجهها فقصة كلها إثارة وتشويق. كيشارك فالبطولة مع عمرو يوسف كوكبة ديال الفنانين منهم أمير المصري، ميرنا نور الدين، أحمد فهيم، حنان سليمان، أحمد الأزعر، لبنى ونس، عزت زين وآخرين. العمل من تأليف محمد حجاب، والإخراج ديال أحمد ماجد المصري، وهادي أول تجربة ليه فالاخراج، والإنتاج لكريم أبو ذكري.

موسم مسلسلات رمضان 2027 غايشوف أول بطولة مطلقة لياسمينا العبد فمسلسل «بنت إمبارح» اللي حتى هو من المسلسلات القصيرة ديال 15 حلقة. القصّة ديال المسلسل اجتماعية، كتدور حول بنت أرستقراطية حياتها كتقلب عليها من التحت للفوق من بعد بزاف ديال المواقف والتحديات. العمل من تأليف منة لطفي، والإخراج لثروت مصطفى، والإنتاج لأحمد الجنايني.

واش هاد الخطوة ديال البداية المسبقة غاتضمن لينا شي مسلسلات ديال بصح لرمضان ولا غانعاودو نفس المشاكل؟