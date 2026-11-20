ترفيه

الفنان المحبوب خالد عبد الرحمن، المعروف بلقب "مخاوي الليل"، غادي يحيي أمسية غنائية فموسم الرياض السابع. السهرة سميتها ليلة خالديات وغتكون نهار الخميس 26 نوفمبر 2026، فوق مسرح أبو بكر سالم بالرياض. هاد اللقاء غادي يجمع خالد عبد الرحمن بجمهوره.

ماشي أي حفل وصافي، هاد الأمسية غادي تكون عندها قيمة فنية كبيرة حيت غادي يصاحبو فيها الفرقة الموسيقية الكبيرة، اللي كيقودها المايسترو المعروف خالد نوري. وهاد الليلة ماشي غير سهرة، بل هي احتفال بالأعمال الغنائية ديال خالد عبد الرحمن اللي ارتبط بيها الجمهور.

بخصوص التذاكر، كان مقرراً طرح التذاكر نهار الأربعاء 18 نوفمبر 2026، فالثامنة ديال الليل بتوقيت السعودية، باش الجمهور يحجز بلاصتو قبل موعد الأمسية. وبالنسبة لخالد عبد الرحمن، هاد العام 2026 كان عامر بالجديد كيف العادة، حيت طلق أغنيتي كحيلان وانثر شعرك.

"مخاوي الليل" ماشي جديد عليه يكون ديما حاضر بقوة فساحة الأغنية الخليجية والعربية بصفة عامة. المسيرة الفنية ديالو طويلة وعامرة بالإبداع، ومنها خرجو لينا أغاني كبار ماكيموتوش، أغاني رجعات أيقونات فالموسيقى الخليجية بحال صارحيني وتقوى الهجر ولو بكيت وبقايا جروح.