ترفيه

واقيلا ماكينش لي ماشافش الولد الصغير اللي بان مع الأيقونة سميرة سعيد في أغنيتها المصورة الجديدة "ماذا لو"! هاد الدري، بالموهبة ديالو والحضور القوي ديالو، قدر يسرق الشو كامل من الفيديو كليب ويخلي الكل يتكلم عليه. وماشي غير بان وصافي، راه شارك "الديفا" الغنا في مشاهد من العمل، وهادشي كاع زاد من الإعجاب والفضول ديال الجمهور.

جمهور سميرة سعيد تفاعل بشكل لافت مع هاد النجم الصغير وبدا كيسول على هويتو. الإعجاب بالأداء ديالو كان كبير بزاف، والناس عجباتهم بزاف المشاركة ديالو لي كانت غير متوقعة. الصراحة، باش توقف حدا قامة فنية بحال سميرة سعيد وتخطف الأنظار، خاص تكون عندك شي حاجة سبيسيال بزاف.