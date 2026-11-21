ترفيه

الفنانة بسنت أبو باشا كشفت على تفاصيل شخصيتها في مسلسل «بين الشك واليقين»، اللي كيدور على حياة الفيلسوف والكاتب مصطفى محمود. المسلسل مقرر يتشاف في رمضان 2027، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى وتأليف محمد هشام عبية.

قالت بسنت أبو باشا إنها غادي تجسد شخصية هادية ورومانسية، وعندها ميل كبير للطابع القديم في تصرفاتها وطريقة تفكيرها، وموضحة أن هاد الدور مختلف بزاف على الأدوار اللي دارتها من قبل.

مسلسل «بين الشك واليقين» غادي يتطرق لمراحل مهمة في حياة مصطفى محمود، ويركز على رحلتو في البحث والتأمل وكيفاش تغيرت الأفكار ديالو على مر السنين حتى وصل للمكانة الكبيرة اللي عندو ثقافيا وفكريا. العمل غادي يدخل حتى في جوانب شخصية أخرى ديالو، كيفاش ما وقفش اهتمامو غير على الطب، بل تعداه للكتابة والأدب والفلسفة، وطرح أسئلة عميقة على طبيعة الإنسان وأسرار الكون، وعلاقة العلم بالإيمان.

المسلسل كيزيد عليه مجموعة من الفنانين المعروفين بحال حمزة العيلي، وأشرف عبد الباقي اللي غادي يلعب دور والد مصطفى محمود، بالإضافة لمراد مكرم، وحسن مالك، ومايان السيد، وتارا عبود، وياسمينا العبد. شخصية هادية ورومانسية بلمسة قديمة.. واش هادشي غادي يكون مفاجأة كبيرة من بسنت أبو باشا؟