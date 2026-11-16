يسرا اللوزي: فيلم 'برلين' جاب ليها الزهر.. والمخرج كيعرف يجيب لينا روح البلاصة!

ترفيه

الفنانة يسرا اللوزي عَبّرات على سعادتها الكبيرة بمشاركتها في فيلم 'برلين'، اللي تَعرض في فعاليات الدورة 47 ديال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. اللوزي ما نسااتش تشكر المخرج أحمد عبد الله السيد، وكتعتبر تجربتها معاه متجددة بعد سنوات من التعاون.

يسرا اللوزي قالت بلي حاسة بالزهر حيت كانت جزء من هاد الفيلم. وكتلاحظ بلي بزاف من أعمال أحمد عبد الله كيكون عندها ارتباط قوي بالبلايص اللي كدور فيها الأحداث ديالها. هي بنفسها خدمات معاه في ثلاثة ديال الأفلام: 'هليوبوليس'، 'ميكروفون'، ودابا 'برلين'. باينة كاين شي كيميا بيناتهم.

هي زادت بلي أحمد عبد الله عندو واحد القدرة خاصة كيفاش كيقدم روح البلاصة وكيبين الطبيعة والطاقة ديالها بطريقة مختلفة تمامًا. كتقول بلي قليلين هما المخرجين اللي كيعرفوا يعبروا على العلاقة بين الشخصيات والبلاصة بهاد الشكل المتقن.

اللوزي هضرت حتى على التجربة ديال الخدمة مع فريق الفيلم. شرحات بلي الممثلين اللي جسدوا شخصيات جايين من مصر لبرلين استفادوا بزاف من الناس اللي كانوا خدامين ورا الكاميرا، حيت هادوك عاشوا بصح التفاصيل ديال الشخصيات والظروف اللي الفيلم كيحاول يبينها. كانوا كيسمعوا حكاياتهم وكيرقبوا التفاصيل ديال حياتهم، وهادشي عاونهم باش يفهموا الحالة ويعطيوها شكل قريب للواقع. داكشي علاش شكرات كل واحد ساهم في الفيلم.

أحداث فيلم 'برلين' كتدور في نهار واحد فالعاصمة الألمانية، وفيه ثلاثة ديال المهاجرين عرب كيعيشوا نهار غريب وعجيب. 'ماي' كيتخلط بينها وبين مرا ميتة، الكاميرا ديال 'هانا' كتكشف عوالم موازية، و'حسن' كيسمع ألحان غامضة وهو كيقلب على الانتقام. حياتهم كتجمع فمدينة بحال الحلم، فين الماضي والحاضر كيتلاقاو. الفيلم كيخلط بين الدراما والجريمة باش يهضر على موضوعات بحال الغربة، الذاكرة، الهوية والانتماء، بطريقة سردية ماشي تقليدية.

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، والبطولة فيه كاين فيها كل من منة شلبي، يسرا اللوزي، حيدر حلو، محمد حاتم، فارس الحلو، فدوى عابد، جهاد حسام الدين، ورائد ياسين. المونطاج كان من يد سارة عبد الله، ومدير التصوير مصطفى الشيشتاوي. باينة غتكون تحفة فنية تستاهل المشاهدة!

واش حتى نتوما كيعجبكم المخرج اللي كيخليكم تحسوا بالبلاصة بحال شخصية من شخصيات الفيلم؟