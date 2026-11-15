أحمد زاهر كيبدا تصوير مسلسل 'تمكين' مع صديقو المقرب محمد سامي

ترفيه

الفنان أحمد زاهر، شارك مع متابعيه صور من أول يوم تصوير فالمسلسل المنتظر 'تمكين'. الصور جمعاتو مع المخرج المفضل عندو وصديق العمر، محمد سامي.

زاهر كتب في التعليق على الصور: "بسم الله توكلنا علي الله أول يوم تصوير في مسلسل تمكين مع مخرجي المفضل وصديق عمري محمد سامي، دعواتكم لينا بالنجاح والتوفيق". هاد الكومونتير كيبين العلاقة القوية اللي بيناتهم وشحال الثقة فالمشروع الجديد.

مسلسل 'تمكين' كيدخل فالنوع ديال "دراما الوعي"، اللي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كتركز عليه فالسنوات الأخيرة. الهدف من هاد النوع ديال الأعمال هو توثيق اللحظات التاريخية المهمة، وتسليط الضوء على قضايا أساسية، باش تصحح الأفكار المغلوطة وتوضح الحقائق.

المسلسل كيجمع كوكبة من النجوم الكبار، بحال عمرو سعد وياسمين صبري، ومعاهم ميرفت أمين، وخالد الصاوي، وأحمد زاهر، وريم سامي، وكمال أبو رية، وأشرف زكي، ومنة فضالي، ونشوى مصطفى، وإيهاب فهمي، وعماد زيادة، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، ومجدي بدر، وعلاء عرفة، وغيرهم بزاف. صراحة، هاد الكاست بوحدو واعد بشي حاجة زوينة.

محمد سامي، ماشي غير مخرج، هو اللي كاتب السيناريو ديال 'تمكين' وكيخرجو، ومعاه فالكتابة أحمد حلبة ومحمود فوزي. وزيد عليها، الصحفي خالد صلاح مسؤول على البحث والتطوير وكيساهم حتى هو فكتابة الحوار، وهادشي كيعطي للمسلسل قيمة إضافية فالجوانب التاريخية والتوثيقية. دابا مع بدء تصوير المشاهد الأولى، كنتسناو نشوفو تكثيف لعمليات التصوير فمواقع مختلفة باش يوجدو المسلسل حسب الخطة الإنتاجية المحددة. واش بان ليكم هاد 'تمكين' غادي يكون من أهم أعمال هاد العام؟