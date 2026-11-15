نسرين الراضي كَتْقُولْ كلمتها فـ "صناعة السينما" بالقاهرة!

ترفيه

نبداو بالخبر الساخن! الممثلة المغربية نسرين الراضي تواصل الحضور المغربي في الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. بعدما احتفلوا بالمخرج والمنتج نبيل عيوش وعطاوْه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل الافتتاح، نسرين كملات الزيّان ديال بلادنا في "أيام القاهرة لصناعة السينما" بالدورة الثامنة ديالها. بصراحة، مشاركة واعرة كَتْحْسّ بالتقدير للفنانين المغاربة!

نسرين الراضي شاركت في لقاء مفتوح مع المنتج المصري هشام سليمان، وناقشوا بزاف ديال الحوايج مهمة. اللقاء كان على مستقبل الفيلم العربي، وبالأخص الدور ديال قاعات السينما في تحديد المسار ديالو. راه هادشي اللي كيهمنا كاملين، كيفاش الفيلم يوصل للجمهور وكيفاش يتوزع، وهادشي اللقاء استعرض تجارب الإنتاج السينمائي والتحديات المرتبطة بالتوزيع.

وماشي غير هادشي! النجمة المغربية كانت حاضرة حتى في جلسة نقاشية بعنوان صريح ومهم: "السينما أولًا: كيف تغيّر دور العرض مصير الفيلم العربي؟". شارك معاها في هاد الجلسة سيدريك عون، والدكتور عاطف الموشي، والمنتجة شاهيناز العقاد، وكلشي كان تحت تسيير الناقد أحمد شوقي. الجلسة ركزت على الدور الحاسم اللي كتلعبو قاعات العرض باش ترسم مستقبل الفيلم العربي، والتأثير ديال سياسات التوزيع وفرص العرض السينمائي على الانتشار ديالو وعلى شحال يقدر يوصل للجمهور. هادشي كامل في ظل التغييرات اللي كيعيشها القطاع السينمائي. صراحة، موضوع يستاهل النقاش بزاف!

حضور نسرين الراضي في هاد اللقاءات كاملة كيبين لينا أن المشاركة المغربية في البرنامج المهني للمهرجان ممتدة. هادشي مهم بزاف حيت كيوفر مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين صُنّاع السينما العربية، وكَتْحْطْ على الطاولة القضايا المرتبطة بالمستقبل ديال الإنتاج والتوزيع والعرض. باش الفيلم العربي يزيد للقدام، ضروري هاد التجمعات وهاد النقاشات.

المهرجان، اللي كيسيرهُ الفنان حسين فهمي، كَتْقام الدورة الـ47 ديالو من 11 حتى لـ20 نوفمبر 2026. وهاد العام كيتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين عام على تأسيسو في 1976. خمسين عام ديال السينما... ماشي ساهلة!

ياك نتوما متفقين بلي هادشي اللي كَتْدير نسرين كيعطي قيمة كبيرة للسينما المغربية والعربية؟ شنو بان ليكم؟