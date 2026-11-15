فرح الفاسي: 'أول حب فحياتي كان طنجاوي' وكتثير جدلا واسعا!

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فاش كانت الممثلة المغربية فرح الفاسي كتستقبل التكريم ديالها فمهرجان طنجة الدولي للفيلم، لحظة الفرح والاحتفال تحولات فجأة لجدل كبير فالسوشال ميديا. السبب؟ اعترافها اللي خلا كلشي مبهوت وحرك موجة ديال التساؤلات والتعليقات على مختلف المنصات.

فوق المنصة، ملي كانت كتسلم درع التكريم ديالها حدا المخرج إدريس شويكة، فاجأت الحاضرين بتصريح مباشر وقالت: "عندي واحد الاعتراف بغيت نقولوا ليكم، أول واحد بغيتو في حياتي كان طنجاوي". هذا الكلام ما بقاش سر، وتوثق فمقطع فيديو انتشر بسرعة البرق على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك، وليت الناس كاملة كتهضر عليه وكتفسر فيه.

العديد من المتتبعين شافو هاد الاعتراف العلني 'سقطة غير مقبولة'، وكيقولو بلي فرح الفاسي اختارت تدوي على تفاصيل عاطفية حساسة بزاف باش تجامل جمهور طنجة وتكسب الحب ديالو، بلا ما تفكر فالتأويلات الكبيرة اللي ممكن تثيرها كلماتها. بزاف ديال الناس ربطو هادشي مباشرة بطليقها الفنان عمر لطفي، واعتبرو كلامها فيه تلميح غير مباشر بلي عمر ما كانش أول حب فحياتها، وهادشي اللي فتح الباب أمام تساؤلات وتعليقات ما وقفاتش عند حدود المزاح اللي كانت الفنانة بغات تشاركوه مع الحاضرين.

ولكن، فالمقابل، كاين بزاف ديال الناس دافعو على الفنانة، وشافو بلي هادشي غير مزاح عفوي ومجاملة لجمهور المدينة اللي كرمها. رجحو أنها كانت كتقصد شي قصة حب قديمة كترجع لمرحلة المراهقة، وقبل ما ترتبط بعمر لطفي بسنين، وبالتالي ما عندو حتى علاقة بزواجها السابق ولا حياتها الخاصة حاليا. والحقيقة هي أن مقاطع الفيديو الطوال بينات أن فرح الفاسي كانت كتكمل الهضرة ديالها على حبها لطنجة والفرحة ديالها بالتكريم، بعيدا على التأويلات اللي رافقت عبارتها المثيرة للجدل.

وهكذا، السوشال ميديا ولات منقسمة على جوج: شي كيشوفها زلة لسان ما محسوباش، وشي كيشوفها مجرد دعابة تحلات فوق القياس بزاف. الصراحة، كلمة وحدة قادرة تقلب لحظة تكريم لساحة معركة كلامية. ونتوما، اش بان ليكم فهادشي واش يستاهل كل هاد الضجة؟