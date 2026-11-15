رياض الخولي كينضم لمسلسل "أبو الدهب" مع مصطفى شعبان ونيللي كريم: واش غادي يكسرو الدنيا؟

ترفيه

الفنان رياض الخولي انضم إلى أسرة المسلسل الجديد اللي كيجمع النجمين مصطفى شعبان ونيللي كريم. التصوير ديال "أبو الدهب" غادي يبدا فالأيام المقبلة، استعدادا للمنافسة فموسم دراما رمضان 2027.

هاد المسلسل غادي يكون هو التعاون الرابع بين رياض الخولي ومصطفى شعبان. آخر مرة شفناهم مجموعين كانت فمسلسل "درش" فرمضان 2026. وقبلها، كانو حاضرين ف "بابا المجال" ف 2023، و "حكيم باشا" فرمضان 2025.

السيناريو ديال "أبو الدهب" كاتبوا محمود حجاج، والإخراج تكلف بيه محمد أسامة. وكيشارك فيه فالبطولة، بجانب مصطفى شعبان، نيللي كريم، ورياض الخولي، حتى فنانين آخرين بحال أحمد صفوت، وإسلام جمال، وأحمد بدير.

"أبو الدهب" ماشي غير جمع الثنائي الأول، حتى مصطفى شعبان ونيللي كريم غادي يتلاقاو للمرة الرابعة، ولكن هاد المرة بعد سنوات طويلة ديال الغياب! كانت أول مرة جمعاتهم ففيلم "فتح عينيك" ف 2005، ومن بعد مسلسل "العميل 1001" فنفس العام. ثم عاودو تلاقاو ف "نسيم الروح" ف 2008. يعني هادي رجعة قوية للثنائي بعد ما طول الغياب!

مصطفى شعبان كان حاضر بقوة فرمضان ديال العام اللي فات بمسلسل "درش"، اللي شاركو فيه سهر الصايغ، سلوى خطاب، نضال الشافعي، ورياض الخولي حتى هو. وهاد المسلسل كان من تأليف محمود حجاج والإخراج ديال أحمد خالد أمين.

أما نيللي كريم، فكانت حتى هي حاضرة فرمضان 2026 بمسلسل "على قد الحب"، اللي جمعها بالفنان شريف سلامة، وشاركو فيه ممثلين بحال مها نصار، أحمد سعيد عبد الغني، ومحمد أبو داوود. وهاد المسلسل كان من تأليف مصطفى جمال هاشم والإخراج ديال خالد سعيد.

بصراحة، هاد التوليفة ديال النجوم كتوعدنا بشي حاجة زوينة فرمضان 2027. دابا السؤال اللي كيتطرح، واش نيللي ومصطفى مع رياض الخولي غادي يجيبو لينا شي عمل "طوب" وغادي يكسرو الدنيا هاد المرة؟