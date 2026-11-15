رامي إمام كيعاود على أول مشكل مع باه عادل إمام!

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المخرج المصري رامي إمام، فالدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، طلق لسانه وعاود على أول مشكلة وقعت بينو وبين باه، الزعيم عادل إمام، فوقاش؟ مللي كانو خدامين على مسرحية «بودي جارد».

قال بلي ديك الساعة كانت اعترض على واحد الشي فالنص ديال المسرحية. واش وقع؟ هز الأوراق ولوحهم فالأرض! وهاد التصرف، بصراحة، مكانش الزعيم مولفو من أي واحد كيخدم معاه. طبيعي يكون توتر بيناتهم فديك اللحظة.

رامي إمام زاد قال بلي حس بالحيرة والخوف من بعد هاد الموقف، خصوصاً أنهم ساكنين فنفس الدار، يعني مكانش عندو فين يهرب من المواجهة. ومللي رجع للدار، الوالدة كانت كتسناه وقالت ليه بلي باه كيتسناه فبيتهم، من بعدما حاولات تعرف علاش الزعيم مقلق. رامي كمل القصة ديالو بواحد الجملة ديال باه المعروفة من مسرحية «شاهد ماشافش حاجة»، قال: "وأنا أعيط". أودي، هادي هي الدراما العائلية ديال بصح!

وفجانب آخر من الحديث ديالو، رامي إمام عاود كيفاش تشد ليه إخراج فيلم «أمير الظلام»، اللي كان أول تجربة ليه فإخراج الأفلام الطويلة. قال بلي الزعيم هو اللي رشحو لهاد الفيلم، من بعدما شاف واحد الكليب ديال شيماء سعيد كان رامي أخرجه فالأيام الأولى فمسيرتها الفنية. رامي ماقُررش ديك الساعة يقبل العرض، حيت كان عارف بلي إخراج كليب قصير ماشي هو إخراج فيلم سينمائي طويل، ولكن من بعد تفكير، قرر يقبل التحدي.

وفخبر آخر، رامي إمام دابا خدام على فيلم سينمائي جديد سميتو «معاد عشا»، اللي انطلق التصوير ديالو مؤخراً. الفيلم كيدخل فالكوميديا السوداء والغموض، يعني غادي يكون مختلف على الأعمال اللي دارو من قبل. كيشارك فيه أحمد عبدالوهاب وهدى المفتي، ومعاهم عمرو عابد، عارفة عبد الرسول، وآلاء علي، ومروان فارس، وروان الغابة، وأحمد بيلا، ومحمد ناصر، ونور عبد الناصر، وأحمد رضوان، وسلمى تيمور. القصة والسيناريو والحوار من كتابة أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، والإخراج لرامي إمام. باينة غادي تكون شي حاجة كتشهي هاد الفيلم! ياك أبا رامي؟