خيري بشارة: فرح الديباني وعرض 'داليدا'.. موقف طريف مع زوجها طارق

ترفيه

المخرج الكبير خيري بشارة تحدث عن العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "داليدا.. الأغنية التى لا تنتهي" فواحد البرنامج التلفزيوني. أكد بشارة باللي الفريق اللي خدم على هاد الإنتاج ما جابوش من فراغ، بل اعتمد على أبحاث. وخص بالذكر مهندسة الديكور شيرين فرغل لي دارت مجهود مذهل فتجربتها المسرحية الأولى.

فوسط كلامو فبرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر "ON E"، بشارة ما قدرش يخبي إعجابو الشديد بفرح الديباني، اللي كتجسد شخصية داليدا على الركح. قال باللي أغنية "جو سوي مالاد" هي اللي سلات على الجمهور ونالت أعلى تصفيق حاد فالعروض اللي قدموها فمكتبة الإسكندرية ودار الأوبرا المصرية، بسبب الأداء الدرامي القوي ديال فرح.

وهنا فين كاين الموقف الطريفي اللي غادي يضحككم: بشارة عاود لينا واحد اللقطة جمعاتو بالزوج ديال فرح، طارق، فواحد السهرة من بعد عرض مكتبة الإسكندرية. قال ليه بلي حبّ فرح، وطارق جاوبو بـ"أوعى"، وبشارة وضح ليه أن هذا حب روحاني فقط. بشارة زاد شكر فرح على المواهب الفنية ديالها، وقال باللي عندها القدرة على الرقص والغناء والتمثيل بسلاسة،

من جهتها، فرح الديباني، اللي هي سوبرانو عالمية، أكدت باللي المخرج خيري بشارة عطاها الراحة النفسية اللازمة باش تقدر تخرج كاع الطاقات الفنية اللي عندها فالخشبة. وكشفت لينا على ردود الفعل اللي جات من فرنسا، ومنها كلام الموزع الموسيقي الكبير أندريه مانوكيان، اللي تكلف بتوزيع موسيقى العرض. مانوكيان أكد ليها باللي هذا العرض من العروض النادرة جدا اللي أثرت ف حياتو وغاتبقى مؤثرة للأبد، وقال باللي ما حسش بمثل هاد الإحساس ف حتى شي عمل آخر بحال هكا من قبل.

الموسيقيين والمايسترو الفرنسيين اللي شاركو فالعرض حتى هوما، عبرو على الحماس الكبير ديالهم من بعد العرض وسولو على فوقاش غايكونوا عروض جديدة. وحتى صحفية فرنسية كبيرة، جات باش تغطي الحدث، قالت لفرح باللي كانت جاية بلا توقعات حيت كانت كتحسابو غير شي حفل غنائي عادي، ولكن تصدمت من حجم المشاعر والأحاسيس اللي خرجت بها من العرض. العرض العالمي الأول ديال المسرحية فمكتبة الإسكندرية كان استقبال حافل حضر ليه سفير فرنسا في مصر، إيريك شوفالييه، وعدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة فدار الأوبرا المصرية.