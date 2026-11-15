جيسيكا حسام الدين: إطلالة اللوتس فـ Vogue Arabia Ball بدبي خطفت الأنظار!

ترفيه

خطفت الممثلة جيسيكا حسام الدين الأضواء ف حفل Vogue Arabia Ball اللي أقيم ف دبي، بإطلالة ساحرة احتفلت بالأنوثة والطبيعة فنفس الوقت. الفكرة ديال هاد اللوك جاتها من فن الرسامة العالمية جورجيا أوكيف، باش تبان بحال نقاء زهرة اللوتس البيضاء. صراحة فكرة واو!

الفستان اللي كان بتوقيع المصمم العالمي طوني ورد، جا قصتو مجسمة بلا أكمام، ومزوق بطبقات ديال الثوب الشفاف اللي مصممين على شكل بتلات ديال وردة متفتحة. والخيوط الذهبية الرقيقة والتطريزات اللامعة زادو الفستان لمسة فنية خلاتو يبان بحال شي وردة كتحل وكتتفتح حولها. وكمال الأناقة بتسريحة شعر مجمعة اللور بينات ملامح وجهها، مع ماكياج خفيف بالدرجات الوردية. واش ماشي شي حاجة خيالية هادي؟

من غير هادشي كامل، جيسيكا حالياً بدات تصوير مشاهدها فالمسلسل الجديد "عشماوي" اللي غيتعرض فسباق رمضان ديال عام 2027. غادي نشوفوها كتقف قدام النجم محمد رمضان، فين غتلعب دور بنتو "فاطمة". المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح. واش حنا بوحدنا اللي كنتخيلو الدويتو ديالهم كيف غيكون فالمسلسل؟