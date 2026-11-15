فستان درة لي دار البوز: واش تصميم عصري ولا غير "غريب"؟

ترفيه

صور الفنانة درة، ملي حضرت لافتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، رجعات دايرة حالة ومقلبة الدنيا فالسوشال ميديا. علاش؟ حيت درة بانت بفستان طويل "بتصميم مختلف وعصري"، وهادشي لي وصفوه به رواد السوشيال ميديا، وقالوا بلي كيبين جمالها ورشاقتها.

وبالنسبة للمكياج، كانت معتمدة على الألوان الهادئة لي كتبرز جمال عينيها، وزادت عليه أحمر شفاه وردي لامع. شعرها الطويل البني كان مسرح بطريقة بسيطة وناعمة، باش يتواتى مع ظهورها.

واش نتوما مع "المختلف والعصري" ولا كيبان ليكم هادشي غير كثرة البوليميك؟ قولولنا رأيكم!