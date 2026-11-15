"وننسى اللي كان": ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في قصة حب !

ترفيه

مسلسل "وننسى اللي كان" شد ليه البال بزاف ديال الناس لي كيبغيو الدراما المصرية، وهذا الشي ماشي غريب! القصة ديالو مخلطة بالرومانسية والتشويق والصراعات الإنسانية، وخصوصا مع الثنائي لي جامع الممثلة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي.

هاد المسلسل، لي كان واحد من الأعمال لي تْعَرضات فرمضان 2026، كيتكون من 30 حلقة. كل حلقة كتديك فمغامرة عامرة بالأزمات والمفاجآت، فاش كيتشابكو العلاقات العاطفية مع تهديدات ومخاطر ماكاينش منها الهروب.

الأحداث كدور على "جليلة رسلان"، لي هي فنانة معروفة كَتلقى راسها فوسط بزاف ديال المشاكل والتهديدات لي كيقلبو حياتها كُلها راسا على عقب. هاد الشي كيخليها تواجه مواقف صعيبة بزاف، سواء فحياتها الشخصية ولا فالخدمة ديالها.

ومع هاد الخطر لي كيكبر عليها، كيدخل "بدر السباعي" لحياتها. بدر كان مقاتل محترف اعتزل الحلبات، ودابا ولا حارس شخصي ديالها. المهمة ديالو ماشي ساهلة: خاصو يحمي جليلة من الأخطار لي كترجى عليها من كل جهة.

بشويه بشويه، العلاقة بين جليلة وبدر كتبدا تطور، والمشاعر ديال الحب كتداخل مع المسؤولية ديال الحماية. كلشي كيتخلط وسط مؤامرات وأسرار وتهديدات كتزيد حياتهم تعقيد فوق تعقيد.

المسلسل من كتابة عمرو محمود ياسين، والإخراج كان من مهمة محمد حمدي الخبيري، ومعاه أحمد عزت لي كيتولى إخراج الوحدة الثانية. العمل كينتمي لنوع الدراما الاجتماعية والرومانسية الممزوجة بالتشويق، وكل حلقة فيه كتدوم حوالي أربعين دقيقة.

"وننسى اللي كان" كان تْعرض خلال موسم رمضان لي فات فرمضان 2026 على قنوات MBC، وكان متوفر حتى على منصة شاهد الرقمية. راه مسلسل جامع بين قصة حب واعرة وأحداث فيها بزاف ديال المخاطر، وكيورّينا المحاولات ديال البطلة باش تفك راسها من هاد الأزمات لي كتهدد حياتها.

واش هاد القصة ديال الحب وسط الخطر غتقدر تصمد لجميع التحديات؟