سلمى رشيد: هادشي باش كتبني مسارها الفني وكتوصل لقلوب الجمهور

ترفيه

سلمى رشيد، الفنانة اللي كنحماقو عليها، كاتبان لينا ديما كاتقلب على الجديد باش تقوي حضورها فالساحة الفنية. ماكاتوقفش عند حدود معينة، ديما فاتحة أبوابها لتجارب موسيقية مختلفة ومشاريع كتجمعها مع فنانين مغاربة آخرين. هادشي كيبين لينا بلي هي حريصة باش تطور مسارها الفني وتلقى طرق جداد باش تبقى قريبة من جمهورها.

كيفاش كتدير هادشي؟ ساهلة! سلمى رشيد كتشوف بلي الخدمة الجماعية هي المفتاح. شرحات فهادشي فواحد اللقاء صحفي، بلي فاش كتخدم فشي عمل فني مع فنانين مغاربة آخرين، التنوع اللي كيجيبوه كل واحد بأسلوبه وتجاربه الفنية كيعطي للمشروع واحد الطابع خاص وكيخلي عندو قيمة زايدة، سواء فكيفاش كيتقدم الأداء ديال الأغنية ولا فالرسالة اللي باغة توصلها للناس.

هي كاتأكد على الأهمية ديال هاد المبادرات اللي كتقوم على التعاون وتبادل الخبرات بين الفنانين. باش نكونو صريحين، فاش كيتجمعو بزاف ديال الفنانين فخدمة وحدة، كيقدروا يقدمو شي حاجة مختلفة وماتخطرش على البال، وهذا كيعطي لمسة إبداعية جديدة للجمهور. خصوصا إلا كانت الفكرة اللي باغيين يخدمو عليها واضحة وموحدة، وكان الهدف منها هو التفاعل مع الجمهور وتهز انتباهو.

وكاتورينا بلي فنها ماشي بوحدو اللي كتشوف فيه بعين الفخر. سلمى رشيد فرحانة بزاف بالإنجازات ديال بلادنا فبزاف ديال المجالات، خصوصا الفنية والرياضية. حتى هي كتشيد بالمجهودات اللي كيداروا فتنظيم التظاهرات الكبار، وبالصورة الزوينة اللي كيعطيها المغرب للعالم فهاد المناسبات. هادشي كيبين بلي هي فنانة عندها روح وطنية وكتحب بلادها، .

بالنسبة للمستقبل، سلمى رشيد عندها بزاف ديال الطموحات والأمنيات كاتمنى تحققهم، فاش كاتخدم على مشاريع فنية جديدة. هي باغا ديما تحافظ على "البصمة" ديالها الخاصة وتقدم محتوى اللي كيتماشى مع اختياراتها الفنية،

بصراحة، هاد المنهج ديال سلمى رشيد كيبين بلي هي ماشي غير فنانة كتغني، وإنما فنانة كتفكر وكتخطط لمستقبلها الفني بذكاء. واش كيبان ليكم هادشي هو السر باش تبقى ديما "Top"؟