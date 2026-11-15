فيلم سعودي «جحيم العابرين» كسر الدنيا في القاهرة السينمائي!

ترفيه

الفيلم السعودي "جحيم العابرين" دار الضجة فالدورة الـ47 ديال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والكل كان كيهضر عليه! العرض العالمي الأول ديالو، اللي كان مساء الجمعة ضمن برنامج "عروض منتصف الليل"، شهد واحد الإقبال كبير من الجمهور اللي جاو بالزاف باش يشوفوه. باينة هاد الفيلم عندو شي حاجة كتجذب الناس باش يحضرو ليه فهاد الوقت المتأخر.

قاعة الأوبرا المصرية كانت غاصة بالناس المهتمين بالعمل، لدرجة أن المسرح الصغير اللي كان غيعرض الفيلم قدامو، تعمر بالزحام. الناس تسنات بزاف، وداك الشي خلى بداية العرض تتعطل شي 20 دقيقة. تخيلو معايا، الفيلم باقي ما بداش وهاكا داير حالة! هادي بوحدها كتعطينا فكرة على الشغف اللي كان عند الجمهور باش يتفرج فيه.

الفعالية حضرات ليها المخرجة هناء العمير، والكاتب الروائي أسامة المسلم، ومعاهم بزاف ديال أبطال الفيلم. وماتنساوش الجالية السعودية اللي مقيمة فمصر، حتى هي كانت حاضرة بقوة ومتحمسة تشوف عمل بلادها كيتألق. هاد الحضور المكثف كيبين أن هاد الفيلم ماشي غير عادّي، راه عندو جمهور ديالو اللي كيتبعو.

الفيلم فيه نجوم بحال أضواء بدر وباسل الصلي، ومعاهم فنانين آخرين بحال محمد علي، عزيز غرباوي، شجاع نشاط وأحمد البياض. هاد الفريق كامل كان حريص يحضر العرض الأول العالمي لفيلمهم اللي مقتبس من رواية سعودية معروفة. القصة ديال الفيلم كتدور فالليل وكتجمع بين الرعب، التشويق والفانتازيا، يعني خليط واعر ديال المشاعر والأحداث اللي كتشد الأنفاس.

الكاتب أسامة المسلم شرح أثناء تقديم الفيلم أن الفكرة الأصلية ديال الرواية عندها علاقة بوقعة حقيقية وقعت فواحد الطريق جبلي فالجنوب ديال المملكة. وهاد الواقعة هي اللي عطات القصة هاديك الأجواء الغامضة ديالها، قبل ما تتحول لتجربة سينمائية فريدة من نوعها. منين كتسمع بحال هاد القصص، كتحس بالفيلم غادي يكون فيه شي حاجة مختلفة وممكن يدخل معاك لواحد العالم آخر.

الناس اللي شافو الفيلم عجباتهم القصة بزاف، وشكرو بزاف كيفاش الفيلم قدر يحول عالم الرواية لصور متحركة زوينة، ويزيد يحافظ على الغموض اللي كان ميزة أساسية فيها. "جحيم العابرين" سد العرض الأول ديالو باهتمام جماهيري واضح. ياكما حتى حنا غنتفرجو فيه ونبقاو شادين فالحيط بالخوف والتشويق؟ نشوفو!