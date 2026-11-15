سميرة سعيد رجعات بـ'ماذا ولو': ألبوم جديد وكليبات بالتقسيط!

ترفيه

صافي سالا الصبر! الديفا ديالنا سميرة سعيد، أخيراً غترجع للساحة الغنائية بألبوم جديد سميتو «ماذا ولو». وكانت قد نشرت برومو تشويقي على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت فيه اقتراب موعد الإطلاق بعد فترة تحضير امتدت لنحو عامين.

من بعد ما شفنا الديفا بإطلالة رسمية في الإعلان الترويجي لي كانت مرفقة بعبارة «قريبا»، ها هي دابا كشفت على موعد الإطلاق الرسمي للألبوم: الأحد 15 نونبر 2026. هاد الخبر بوحدو دار ضجة كبيرة عند الفانز ديالها لي كيتشوقو ديما للأعمال ديالها الجديدة. ياكما بغات تخدمها بالتقسيط، لحقاش الألبوم فيه 14 أغنية، ولكن سميرة قررات تطلقو على جوج مراحل. المرحلة الأولى غتكون فيها ثمانية ديال الأغاني، ومازال ما عرفناش فوقاش غينزل الجزء الثاني.

باينة الديفا ما بغات تخلي حتى تفصيل، لحقاش الألبوم ماشي غير كلمات وألحان وصافي. فريق العمل كمل تصوير خمسة ديال الكليبات تحت إشراف المخرج نضال هاني، وهادشي كيبين لينا بلي التجربة غتكون سمعية بصرية كاملة! الأغاني لي بقاو، غتقدمهم سميرة سعيد على شكل فيديوهات بصرية (Visualizers)، باش نعيشو الجو ديال كل أغنية بكل تفاصيلو.

سميرة سعيد تعاونت في الألبوم مع مجموعة من الشعراء. من بين هاد الشعراء كنلقاو نادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، وشادي نور، وتامر حسين، وخالد تاج الدين، ومصطفى ناصر، ومحمد الشافعي، ومحمد القاياتي. يعني القائمة عامرة بأسماء قوية باش نكونو على بال.

إذن، واش مستعدين للديفا الجديد لي غتغرق لينا البلايليست ديالنا؟ شنو الأغنية لي كتحسوا بيها غاتضرب بقوة هاد المرة؟