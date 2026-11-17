ترفيه

صدمة الموسم فالموضة جاتنا من مهرجان القاهرة السينمائي! الفنانة القديرة يسرا بقات متبعة العادة ديالها وبارطاجات مع الفانز ديالها فـإنستغرام تصاور جديدة ليها من حفل الافتتاح ديال الدورة 47. كلشي كان مزيان حتى بان تمن الفستان ديالها... واش عارفين شحال؟ تقريبا 30 مليون سنتيم مغربية! آمالا هادشي اللي خلى السوشيال ميديا كاملة دوي عليها.

يسرا، كالعادة، خطفات الأنظار بإطلالة أنيقة وبسيطة فنفس الوقت. الفستان كان طويل، بالأخضر الغامق وكمام مكشوفة، مخلط بين الستان والقماش المطرز. والتوقيع؟ ديال مصمم الأزياء المعروف رامي العلي. زعما ماشي أي فستان!

زيد على الفستان، لبسات يسرا صباط ذهبي بكعب عالي وزادت عليه مجوهرات ديال الألماس الفاخرة اللي زادتها أناقة على أناقتها. من ناحية الجمال، بقات وفية لشعرها الأشقر ودارت ماكياج جذاب كمل الإطلالة ديالها.

لكن ماشي كلشي عجباتو هاد الإطلالة. ناقد الموضة اللبناني حكيم شاهين ما دارش السكوت وعلق على الفستان قائلًا بالحرف: "بليز رجعولي يسرا من كانت تلبس اجمل تصاميم ايلي صعب و زهير مراد فجاءه ستايلها صار اي شئ." وقيّم الإطلالة بـ 7.5 على 10. بصراحة، حكم قاسٍ شوية ولا؟

هاد الضجة كاملة كانت فافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 47، اللي كان فدار الأوبرا المصرية. الحفل كان برئاسة الفنان حسين فهمي وشهد حضور نجوم كبار بحال عبير صبري، إياد نصار، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، والمخرج خالد يوسف، وبسمة وداليا البحيري وعايدة رياض وأروى جودة، وبزاف ديال الوجوه المعروفة اللي تزاحمات على السجادة الحمراء.

واخا الانتقادات وارتفاع الثمن، الأهم أن يسرا بقات دايما حديث الساعة. ولكن بصراحة، واش فستان بـ 30 مليون يستاهل هادشي كامل؟ ولا غير "البراند" وصافي؟