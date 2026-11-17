ترفيه

المخرج عمر هلال أكد بلي فرحان بزاف بالتعاون مع النجوم الكبار أحمد حلمي وهند صبري في فيلمو الجديد اللي سميتو "أضعف خلقه". هلال قال في تصريحات خاصة ليه، بلي هاد التجربة مختلفة ومميزة بالنسبة ليه، خصوصا وأنه جمعو الخدمة مع جوج ديال الفنانين عندهم حضور فني وجماهيري كبير.

الفيلم، اللي جاي بعنوان غريب شوية "أضعف خلقه"، غادي يكون تجربة بعيدة على الكوميديا، حسب ما أشار ليه عمر هلال. وهاد النقطة كتثير التساؤل، خصوصا وأن أحمد حلمي معروف بأعماله الكوميدية.

واش حلمي غادي يبدل الجلد هاد المرة؟ هاد النوع ديال التغيير كيكون فيه تحدي كبير لأي فنان، خصوصا إذا كان متعود على نوع معين من الأدوار.

بصراحة، نشوفو أحمد حلمي في فيلم "بعيد عن الكوميديا" وتحت عنوان بحال "أضعف خلقه" اللي كيوحي بالجدية، هادشي كيزيد التشويق. واش المخرج عمر هلال غادي ينجح يدير انقلاب فمسيرة حلمي الفنية؟