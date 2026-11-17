ترفيه

مهرجان وجدة السينمائي الدولي للسينما والهجرة ما ضيعش الوقت، وكرم ثلاث ممثلات مغربيات : بشرى أهريش، جيهان خليل وخلود البطيوي. التكريم جا في حفل الافتتاح البهيج ديال الدورة الـ14، اللي كانت نهار السبت 14 نونبر في مسرح محمد السادس.

المهرجان، اللي كتنظمو جمعية التضامن للتنمية والهجرة، كيتواصل حتى 17 نونبر 2026. والشعار ديالو هذا العام زوين بزاف: "السينما جسر للتعايش، ورسالة للتسامح". يعني كاين أمل في أن الأفلام تجمعنا!

وبصراحة، المهرجان ماشي غير تكريم وصافي، كاين حتى الصداع ديال المنافسة القوية! عشرة ديال الأفلام الروائية، جايين من عشرة بلدان مختلفة، منهم المغرب ومصر وتونس وكوت ديفوار، كيتنافسوا على الجوائز الكبيرة في المسابقتين الرسميتين. كاينين أربعة أفلام طويلة باغا تربح خمسة جوائز، وستة أفلام قصيرة كتحاول تخطف ثلاثة جوائز.

لجنة التحكيم الموحدة، اللي كتجمع الخبرة من كل بلاد، كيرأسها المخرج والسيناريست الفرنسي أوليفييه غروس. وكيشارك معاه في هاد المهمة الكبيرة المخرج المغربي كريم شافي، والسيناريست والممثل المصري إسلام محمد حافظ مرزوق، والمخرج الفرنسي جويل بيليغريني، والمهندسة التونسية لطيفة بن عائشة بن حميدة. بصراحة، لجنة مختارة بعناية!

برنامج المهرجان عامر ومضغوط، ما خلاو والو! كاين مائدة مستديرة على الإنتاج السينمائي المشترك بين المغرب وأوروبا، وندوة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة كتهضر على الشراكات العابرة للحدود في السينما المغربية. وزيد عليها ورشات في المهن السينمائية، ولقاءات تكوينية، وحتى فقرة خاصة وممتعة لسينما الطفل. واش باقي شي حاجة ما داروهاش؟