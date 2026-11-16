شكون قال جوني ديب سالا؟ "Ebenezer" رجّع ليه التاج ديال شباك التذاكر!

ترفيه

جوني ديب بان بلي باقي عندو جمهور كبير كيتبعو! فيلم الفانتازيا المظلمة ديالو الجديد "Ebenezer" دار انطلاقة قوية بزاف فـ شباك التذاكر الأمريكي، وهاد الشي كان مؤشر واضح على أن بريقو الجماهيري رجع أقوى من شحال هادي. هاد النوع ديال الأفلام، بالغموض اللي فيه والقصة العميقة، لقا إقبال غير عادي عليه من الساعات الأولى ديال العرض ديالو، وهاد الشي كيعطينا أمل كبير نشوفو ديب فـ أعمال أخرى.

التوقعات الأولية كتقول أن إيرادات الفيلم غادي تفوت عشرين مليون دولار فـ أمريكا الشمالية غير فـ العطلة ديال نهاية الأسبوع اللي دازت. وتخيلوا معايا، غير فـ اليوم الأول ديال العرض ديالو، الفيلم حقق أكثر من سبعة مليون دولار! هاد الأرقام الصراحة كتحمر الوجه، وكتأكد أن كاين تفاعل جماهيري كبير بزاف، خصوصا من عشاق أفلام الفانتازيا والغموض اللي كيبغيو ديك اللمسة الخاصة ديال ديب.

وماشي غير فـ أمريكا، حتى على الصعيد العالمي، التقارير كتوقع أن إجمالي الإيرادات ديال "Ebenezer" غادي يوصل تقريبا لأربعين مليون دولار مع نهاية هاد العطلة الأولى. هاد النجاح العالمي ماشي مفاجأة، حيت كولشي كان كيهضر على الرجوع ديال جوني ديب للبطولة المطلقة فـ فيلم كبير. بصراحة، هاد الأداء التجاري كيتعتبر انتصار حقيقي للمنتجين اللي حطو الرهان ديالهم كامل على سحر ديب وقدرتو على تجسيد الشخصيات المعقدة، الغامضة واللي فيها شوية ديال الظلام، وهي شخصيات كتواتيه بزاف من شحال هادي.

فـ الفيلم "Ebenezer"، كنشوفو معالجة سينمائية جديدة ومظلمة للرواية الكلاسيكية الشهيرة "ترنيمة عيد الميلاد" ديال الكاتب الكبير تشارلز ديكنز. جوني ديب كيتقمص شخصية الرجل البخيل إيبينيزر سكروج فـ رحلة نفسية وبصرية واعرة، كيتواجه فيها مع أشباح الماضي، الحاضر وحتى المستقبل. كولشي كيعرف أن ديب مبدع فـ هاد الأدوار، ومع المؤثرات البصرية الخارقة والأجواء القوطية اللي معروف بها فـ أهم المحطات السينمائية ديالو، الفيلم كيبان قطعة فنية.

شكون اللي كان كيشك فـ جوني ديب؟ دابا جا الوقت باش نرجعو ليه تاج شباك التذاكر بلا منازع. ولا شنو بان ليكم؟