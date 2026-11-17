ترفيه

الجدال لي شاعل فالإنترنيت مور ماتش مصر وملاوي على شحال من هدف عند محمد صلاح مع المنتخب ديال بلادو، واش 68 ولا 70، سالا ودبا كلشي واضح. الفيفا دخلات على الخط بوثيقة رسمية وأكدات بلي "الفرعون المصري" عندو 70 هدف دولي.

هادشي كيتعتامد على المشاركات ديالو لي وصلات لـ 122 ماتش دولي قبل المواجهة الأخيرة مع ملاوي. وزادو وضحو بلي جوج الأهداف لي ماركا صلاح ضد إسواتيني (سوازيلاند سابقا) محسوبين رسميا عند الفيفا، وهكا كتسالا حالة الترقب حول رقمو القياسي.

ولكن راه ماشي غير هادشي لي تهضر عليه. برنامج "من ماسبيرو" اللي تابع هاد القضية، نقد داك التعصب والجدال الحاد بين الجماهير فالسوشيال ميديا. قالو بالحرف بلي الكرة المصرية عامرة بأساطير بزاف، ومخاصناش ندخلوهم فمقارنات كتنقص من قيمتهم. فكرو الجماهير بالقيمة الكبيرة ديال الكابيتان حسام حسن، لي كيتعتبر من أهم المهاجمين فالتاريخ ديال مصر، سواء بأرقامو الكبيرة، ألقابو، ولا حتى مسيرتو كمدرب.

أما بالنسبة لمحمد صلاح، فالبرنامج أكد بلي هو لاعب عالمي بمعنى الكلمة، وعندو أفضل وأنجح مسيرة كروية لرياضي مصري فالتاريخ كلو، من ناحية الأرقام والألقاب والاستمرارية ديال الأداء. صلاح قدر يتبت راسو فواحد من أقوى الدوريات فالعالم، ودابا سميتو كتحط حدا أساطير كبار بحال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. بلا ما نساو بلي هو لي طلع بالمكانة ديال اللاعب المصري والعربي لواحد المستوى عمرنا شفناه من قبل، ولا رمز لملايين العرب.

فالختام، البرنامج أكد بلي بجوج، صلاح وحسام حسن، كل واحد فيهم عندو بلاصتو الخاصة كأسطورة فقلوب المصريين، ومكيحتاجوش هاد المقارنات. واش دابا نيت تسالا الجدال ولا باقي يتجبد شي رقم آخر؟