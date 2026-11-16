مشادة لإيهاب توفيق في القاهرة، وتصالح سريع.. الحفلة دلبنان هي الحل؟

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واش هادشي بصح؟ إيهاب توفيق، لقا راسو فواحد المشادة كلامية مع جوج شبان فقلب القاهرة. الواقعة وقعات ملي كانت الطوموبيل ديالو داخلة لواحد الفندق فمنطقة قصر النيل، وقع احتكاك بينها وبين دراجة نارية كانو راكبين عليها هاد جوج شبان. طبعا، بحال أي موقف مفاجئ، بدات المشادة وتبادلوا فيها الاتهامات.

الحمد لله، جات الأجهزة الأمنية دغيا لمكان الحادث وباشرات فحص ملابسات الحادث والاستماع لأقوال الأطراف. المعاينة بينات أنه ماكاين حتى شي إصابات. بفضل مجهودات الأمن، تم احتواء الموقف بسرعة وتفاهموا الطرفين على التصالح، باش سالات الواقعة بلا ما تكبر. شي مرات كتوقع مواقف عفوية كتسالي بالخير.

من بعد هاد “الروينة” الخفيفة، إيهاب توفيق موجد لينا مفاجأة زوينة لجمهور لبنان. غايكون عندو حفل غنائي نهار 12 دجنبر 2026 فـ "أطلال بلازا"، لي غادي يكون حفل تكريمي لروح فنان كبير لي هو المرحوم هاني شاكر. يعني إيهاب توفيق غايفرح الجمهور بأشهر أغانيه، وغايرجعنا للزمن الجميل بأداء بعض الأغاني الخالدة لهاني شاكر. بصراحة، اختيار فنان بحال هاني شاكر للتكريم كيبين شحال إيهاب توفيق وفاء للفنان الراحل.

مؤخرا، أغنية "حد شافنا" كانت ضاربة مزيان ولقات تفاعل كبير عند الجمهور. هاد الأغنية لي جمعات بين الطرب والتجديد، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، بينات أن إيهاب توفيق باقي عندو الجديد لي يقدمو.

صافي، بعد ما دوزنا المشادة الخفيفة، دابا نركزو على الطرب والأغاني الزوينة. واش زعما غايبداو يحكيو القصص على هاد المشادة فالحفل ديال لبنان؟