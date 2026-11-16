فضل شاكر ومحمد ولدو داروها ليلة خرافية فالبحر الميت! 🤩

ترفيه

ليلة استثنائية عاشوها محبين فضل شاكر ومحمد ولدو فالبحر الميت بالأردن. الحفل كان حماسي والجمهور مْسَخْخَفْ مع الأغاني والأجواء الطربية، وكلشي كان على العافية!

شوف آ سيدي، السما ديال الحفل هي اللي كانت نجمة العرض بوحدها! الدرونات دارت شو واعر، رسمات علم الأردن وصورة فضل شاكر، ومعاهم تحية ووردة بيضاء. لقطة فنية كتسخف وصراحة ماشي ديما كنشوفوها فالمهرجانات ديالنا.

محمد شاكر هو اللي حل الباب ديال السهرة، بدا بأغنية «ضحكت الدنيا» ومن بعد «يا غايب»، والجمهور كيعاود معاه كلمة بكلمة. سلم على كل الجاليات العربية اللي كانت حاضرة وقال: «اسمحولي رحّب بكل الجاليات العربية الموجودة معنا، وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة». ومللي شاف التليفونات طالعة كتصور، مافلتش الفرصة يقلد باه وقال: «ع قولة فضول، التلفونات». من بعد ما غنى «يا حياتي»، عيط على حبيب الملايين فضل شاكر باش يطلع للمسرح، والصفق والهتافات ضربات طول وعرض.

غير طلع فضل شاكر، الجمهور جن جنونه! رد عليهم التحية والقبلات وهو فرحان بالجو والحفلة. شاف فيهم وقال: «أهل النشامى، يسعدلي مساكم، نورتوني، شو هالجو الرائع». وبقى يتفاعل معاهم بعبارات عفوية. هو براسو تفاعل مع التليفونات اللي كانت كتصور، لقطة كتوري شحال هو قريب من جمهوره. وحتى أهل فلسطين كانت عندهم تحية خاصة من عندو قال فيها: «نعم حبيبي، نعم على راسي أهل فلسطين»، والصفق زاد حماسا.

وفوق كل هادشي، الفنانة يارا كانت حاضرة وشاركات فالفرحة. وجهات لفضل شاكر رسالة كلها محبة وتقدير وشكراتو على مسيرتو الفنية ونجاحاتو. وماشي غير هادشي، محمد شاكر اقترح عليهم يديرو سيلفي جماعي مع باه والجمهور في الخلفية، وهاكا ولات هاد اللقطة من أبرز لحظات الحفل. واش كاين شي جو أكثر من هادشي؟