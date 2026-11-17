ترفيه

كريمة غيث، الفنانة المغربية اللي ديما كتفاجئنا بالجديد في مسيرتها الفنية، وهاد المرة اختارت تدخل عالم السينما من أوسع الأبواب ودابا كريمة غيث كتحط بصمتها في السينيما الأمازيغية.

بدأ العرض ديال الفيلم السينمائي "غوندافا: الأغنية الملعونة" (Goundafa, The Cursed Song) في القاعات السينمائية المغربية ابتداءً من 11 نوفمبر 2026. هاد العمل كيمثل محطة جديدة ومهمة لكريمة غيث، حيت هو أول مشاركة ليها ففيلم ناطق بالأمازيغية، وبالضبط بالتاشلحيت اللي هي لغتها الأم وعنوان هويتها الثقافية الأصيلة. صراحة هاد الخطوة كاتوري لينا الالتزام ديال كريمة بالتنوع الفني، و شحال مهم عندها تكون قريبة للجمهور بجميع ألوان الثقافة المغربية.

كريمة غيث معبرة على الفخر ديالها الشديد بهاد التجربة اللي عمرها ما غاتنساها، وشاركات الخبر مع الفانز ديالها فتدوينة حطاتها على حسابها الرسمي في إنستغرام، فين أعلنات بلي الفيلم بدا تيتعرض في السينيمات كاملة فالمغرب. هي أكدات بلي التمثيل بلغتها الأم عندو قيمة خاصة عندها، ماشي غير مجرد مشاركة فعمل فني جديد والسلام. فالتدوينة ديالها اللي كتبتها بالفرنسية، قالت بلي كتحس بفخر كبير وتأثر عميق مع وصول أول فيلم ليها بالأمازيغية للشاشة الكبيرة، وعتبرات بلي أداء دور بالتاشلحيت متعة وشرف ليها، خصوصاً حيت هاد اللغة عندها بلاصة كبيرة فتكوينها وهويتها الثقافية. هادشي ماشي غير تمثيل، هادي رسالة فنية من القلب و كتحرك المشاعر ديال أي واحد كيبغي الهوية ديالو.

"غوندافا: الأغنية الملعونة" قصة صراع على التقاليد

المشاركة ديال كريمة غيث في الفيلم كاتفوت مجرد كونها تجربة تمثيل بلغة أمازيغية، حيت الفيلم كيطرح قضية مهمة بزاف، قضية كتعيشها بزاف ديال المجتمعات: الصراع بين الحفاظ على التراث الثقافي المحلي اللي هو الروح ديال أي هوية، ومحاولات فرض أفكار متشددة كتحاول تضيّق على التعبير الفني والحرية الفردية. أحداث الفيلم كتدور في دوار صغير فجبال الأطلس الكبير الشاهقة، فين أحلام الشباب اللي باغين يعبرو على راسهم بالموسيقى و يوصلو صوتهم للعالم كتصطدم مع فكر كيعتابر الغناء ممارسة خصها تمنع وتتحارب. هادشي كيبين لينا شحال من مرة الفن كيكون هو صوت المقاومة.

القصة كاتتبع ثلاثة ديال الشباب لي قلبهم عامر بالطموح: سعيد، إبراهيم وعمر، اللي جامعهم حلم الشهرة من خلال الموسيقى و باغيين يخليو بصمتهم. هادشي كايوقع في محيط النساء ديال الدوار اللي مازالين محافظين على الأغنية الأمازيغية التقليدية، وكيرددوها بكل حب وهما خدامين فالحقول، وكأنها جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية. لكن مع وصول إمام متشدد للمنطقة، كلشي كيتبدل و كتدخل الأحداث فمجرى آخر تماما. كيبدا ينشر الأفكار ديالو ويحارب الموسيقى والغناء، وهادشي كيحط سكان الدوار قدام واقع جديد وصعيب، وكيبين الفرق الكبير بين اللي قابلين بالقيود المفروضة عليهم واللي رافضين يتخلاو على حريتهم وتقاليدهم الفنية الأصيلة. بصراحة قصة تفرقع الراس و تخليك تفكر شحال من مرة الفن كيكون سلاح حقيقي!

إخراج بلمسة خاصة ونجوم تبارك الله اللي شرفو المغرب

الفيلم "غوندافا: الأغنية الملعونة" عليه توقيع المخرج الشاب علي بنجلون، وهاد الفيلم هو أول تجربة ليه في إخراج الأفلام الروائية الطويلة، وهاو باين بلي الإبداع كيجري في العائلة. شارك علي في كتابة السيناريو مع باه حسن بنجلون، اللي تكلف حتى بالإنتاج. يعني العمل كله بلدي وعائلي بامتياز، وهذا كيزيد من القيمة ديالو.

كريمة غيث كتقاسم البطولة مع كوكبة من الممثلين المغاربة لي تبارك الله عليهم، منهم فاطمة عاطف، فاروق أزنابط، عزيز دهوير، زاهية الزاهيري، عبد اللطيف عاطف ومحمد أورغ. العمل كيركز على موضوع اجتماعي وثقافي كيحط حرية التعبير والحفاظ على الهوية المحلية في صلب الأحداث ديالو، وهاذشي كيخلي الفيلم ماشي مجرد فرجة، بل هو مرايا للواقع ديالنا.

جوائز وتألق قبل العرض: "غوندافا" ضربة معلم!

قبل ما يوصل "غوندافا: الأغنية الملعونة" للقاعات السينمائية المغربية، كان ليه حضور قوي ومبهر في عدة مهرجانات سينمائية عالمية. تم اختياره للمشاركة في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 2025. كما حصد الجائزة الكبرى ديال المهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي "إيسني ن ورغ".

في نفس المهرجان، تافازت الممثلة القديرة فاطمة عاطف بجائزة أحسن ممثلة، والممثل المبدع فاروق أزنابط بجائزة أحسن ممثل، وهادشي تقديراً للأداء الرائع والمميز ديالهم في الفيلم. هاد النجاحات الأولية كاتبين بلي الفيلم غيكون شي حاجة واعرة وماتشبعش منها العين، وغادي يكون إضافة قيمة للسينما المغربية بصفة عامة والأمازيغية بصفة خاصة.

ياك دابا تشوقتو تشوفوه؟ حيت حنا تشوقنا بزاااف!