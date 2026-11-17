ترفيه

بدأ الفنان حمادة هلال تصوير الجزء السابع من مسلسل "المداح"، لي مسميينو "أسطورة السبعة". التصوير بدا نهار السبت لي فات، 14 نوفمبر 2026، باش يكون العمل واجد ويتعرض لينا في رمضان 2027. والسلسلة حققت نجاحًا جماهيريًا على مدار أجزائها السابقة.

بصراحة، الجمهور ارتبط بزاف بشخصية "صابر المداح" وكيرجع حمادة هلال لتجسيد هاد الشخصية وسط تطورات جديدة ومواجهات متجددة مع قوى الشر، وكيتصدرها "سميح الجلاد" و"هايم" و"مليكة" .

الجزء الجديد كيواعدنا بمسارات درامية مختلفة تماما، يعني "صابر" غيلقا راسو قدام تحديات جديدة لي كثر وأكبر من لي فاتو. والغموض والتشويق لي عارفين المسلسل بهم غيتزادوا أضعاف مضاعفة، وفيه مفاجآت وصراعات.

المسلسل كيرجع بنفس الوجوه لي حبيناها وشخصياتهم ولات جزء من عالم المداح، مع حمادة هلال كاين فتحي عبدالوهاب، وحمزة العيلي، وهبة مجدي، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وخالد أنور، ومفيد عاشور، وعلاء مرسي، وجمال عبدالناصر، وعفاف رشاد.

العمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وتحت إخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج صادق الصباح. والعمل مقرر عرضه خلال شهر رمضان 2027.

أشمن مواجهة كتسناو هاد المرة من "صابر المداح"؟ واش غيسالينا مع الشر ولا غير يبدا جزء جديد من وراه باش نبقاو مدمنين كل عام؟