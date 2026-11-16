نور الغندور ومحمود بوشهري: "الغريبة" كيعاود يجمعهم في رمضان 2027!

ترفيه

خبر واعر ومزيان لقلوبنا كاملين اللي كنعشقو الدراما الخليجية! النجمة المتألقة نور الغندور والفنان اللي ديما كيعجبنا محمود بوشهري، غادي يتلاقاو مرة أخرى في عمل فني كيتسناه الجميع، وهو مسلسل رمضاني سميتو "الغريبة". هاد الثنائي اللي ديما كيدير الصداع الإيجابي وكيخلي المشاهدين يتكلمو عليهم بزاف، كيتوعدونا بقصة جديدة أكيد غتكون عامرة بالتشويق والمفاجآت اللي كتحبس الأنفاس، وكلشي هادشي موعودين بيه في رمضان 2027.

العمل الدرامي الجديد غيكون من إنتاج شركة Eagle Films المعروفة، اللي كيشرف عليها المنتج القدير جمال سنان. تصوير المسلسل غيبدا في الأيام القليلة الجاية، ولكن خاصنا نتسناو شوية باش نشوفو النتيجة النهائية. الصراحة، رمضان 2027 كيبان بعيد علينا، ولكن ملي كيكون العمل يستاهل، كنصبرو باش نستمتعو بواحد الحلاوة ماكتخطاش البال. المسلسل غادي يعرض على شاشة MBC العريقة ومنصة MBC Shahid الشهيرة، القصة ديال "الغريبة" كتتكلف بيها الكاتبة المبدعة نور شيشكلي، والإخراج كيشرف عليه المخرج المتمرس إيلي السمعان، وهاد التوليفة ديال الأسماء كتعطينا إشارة بلي كاين شي حاجة كبيرة جايانا.

بالإضافة لنور الغندور ومحمود بوشهري اللي هما النجوم الرئيسيين فهاد القصة، كاين معاهم واحد الكوكبة ديال نجوم الدراما القائمة طويلة وكتجمع فنانين وفنانات معروفين من الخليج والعالم العربي. كاين طيف، وحسن إبراهيم، وريم أرحمة، وعبدالله بهمن، وحمد أشكناني، وسلمى سالم، وشوق الهادي، وإيمان الحسيني، وعبدالله الطليحي، وفيّ فؤاد. الصراحة، هاد الكاست بوحدو كيبين بلي العمل غادي يكون غني بالتمثيل، وكنتسناو كيفاش هاد النجوم كاملين غادي يتجمعو في قصة وحدة ويتقمصو الشخصيات ديالهم بكل إبداع. والخبر الحلو هو بلي باقي غادي يعلنو على أسماء أخرى مع قرب بدء التصوير، باش يكمل الفريق اللي غادي يخدم على هاد القصص المتشابكة.

المسلسل كيدور في واحد الإطار اجتماعي عميق، وكيركز على قصص بزاف ديال الشخصيات اللي كتكون ظروف الحياة فرقاتهم، ولكن القدر عندو رأي آخر وكيربط بيناتهم في مسارات غير متوقعة. كل شخصية عندها عالمها الخاص، ولكن فجأة كتلقى راسها قدام مواجهات صعيبة واختبارات كتحطها على المحك. مع تطور الأحداث، كيبداو يبانو أسرار كانت مدفونة عمرها ما شافت الضو، وهاد الأسرار كتاثر على العلاقات بين الأبطال. كل واحد فيهم غيولي مجبر باش يعاود يفكر في حياتو كلها وفي كل القرارات اللي خداها. هادشي اللي كيعجبنا في الدراما الاجتماعية، ملي كتبان لينا العلاقات المعقدة والأسرار المخفية.

القصة ماشي غير على علاقة وحدة بسيطة أو صراع فردي اللي كيتعاود، لا، بل كاينين بزاف ديال الخطوط الإنسانية اللي كتداخل مع بعضياتها بطريقة تدريجية ومحبوكة. كل موقف في المسلسل غادي يكون بمثابة كاشف، اللي غادي يكشف لينا جوانب خفية بزاف من شخصيات الأبطال، وغادي نفهمو الدوافع الحقيقية اللي كتخليهم يتصرفو بهاد الطريقة. هادشي كلو كيدور في إطار اجتماعي الأحداث ديالو كتصاعد مع كل مفاجأة جديدة كتخلينا نتشوقو. هاد التطورات الخطيرة غتخلي أبطال "الغريبة" قدام اختيارات صعيبة بزاف، والعلاقات بيناتهم غادي تبدل جذريا ملي الحقائق المرة غادي تبدا تظهر للعلن. بعض المواقف غتكون نقطة تحول في حياة الشخصيات، وهادشي غادي يفتح المجال قدام مسارات درامية معقدة ومثيرة لدرجة أن المشاهد غيلصق في الكرسي ومايبغيش ينوض.

شركة Eagle Films اختارت بعناية موسم دراما رمضان 2027 باش يكون هو موعد عرض المسلسل، وهذا اختيار ذكي حيت رمضان موسم المسلسلات. وكيما قلنا، غادي تعرضوه على MBC و MBC Shahid. التحضيرات ديال التصوير غادي تبدا في الأيام القليلة المقبلة، والفريق ديال العمل كيستعدو بجدية باش يبداو الخدمة على هاد المشروع اللي كيبان واعد جداً. بين رجوع الثنائي القوي نور الغندور ومحمود بوشهري للعمل مع بعضهم، وبين القصص الاجتماعية اللي المصاير ديال الأبطال كتلاقى فيها بطرق غريبة، "الغريبة" كيتوعدنا بتجربة درامية ماتنساش، عامرة بالأسرار والعلاقات الإنسانية والتحولات اللي كتقلب حياة الشخصيات رأساً على عقب. دابا السؤال اللي كيتطرح هو: واش مستعدين دابا، وعاد نزيدو نصبرو لرمضان 2027 باش نشوفو آش مخبي لينا هاد "الغريبة"؟