ترفيه

نجمة الغناء العربي، سميرة سعيد، تستعد لإبهار جمهورها من جديد بألبومها المرتقب «ماذا ولو!» الذي ينطلق اليوم الأحد 15 نوفمبر. وقبل طرحه بساعات قليلة، تكشف البوسترات الحصرية للجزء الأول من الألبوم الستار عن الهوية البصرية الفريدة للأغنيات الثماني الأولى التي تفتتح بها النجمة مشروعها الغنائي الضخم.

من الواضح أن سميرة سعيد لا تكتفي بتقديم أغنيات جديدة وحسب، بل تسعى لخلق تجربة فنية متكاملة. هذا الألبوم، الذي يضم في مجموعه أربعة عشرة أغنية، سيُطرح على مرحلتين، مع اهتمام كبير بالجانب البصري المصاحب للموسيقى. وقد انتهى فريق العمل من تصوير خمسة كليبات مصورة بالكامل، بينما ستُقدم بقية الأغنيات من خلال فيديوهات بصرية مبتكرة، لتجمع التجربة بين الكليب التقليدي وأشكال أخرى من المحتوى المرئي الذي يزيد من عمق كل أغنية.

الهوية البصرية للألبوم

تأتي البوسترات التي أُطلقت حصريًا كجزء لا يتجزأ من رؤية بصرية متكاملة وضع ملامحها المخرج الموهوب نضال هاني. نضال، الذي تولى مهمة إخراج الأعمال المصورة وتصميم الملصقات الخاصة بالألبوم، يسعى من خلال هذه التجربة إلى منح كل أغنية شخصيتها البصرية المستقلة والفريدة، وفي الوقت نفسه ربطها بشكل ذكي بالعالم الفني العام للألبوم. هذا التركيز على الجانب المرئي يضمن أن تكون كل أغنية ليست مجرد عمل سمعي، بل تجربة حسية بصرية كاملة، مما يعكس حرص سميرة سعيد على تقديم عمل فني يرقى لذائقة جمهورها المتعطش للجديد والمختلف.

مغامرة بصرية وموسيقية

الجزء الأول من ألبوم «ماذا ولو!» يضم ثماني أغنيات متنوعة تُبشر بتجربة موسيقية غنية. القائمة تضم أغنيات مثل «تبا»، و«كبرت وخبت»، و«تيرارا»، و«ريما»، و«جدد»، و«شارع بيننا»، و«ناري نار»، بالإضافة إلى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم «ماذا ولو». كل هذه العناوين توحي بتنوع كبير في الأنماط الموسيقية والكلمات، وهو ما تكشفه تفاصيل المشروع بعد فترة التحضير الطويلة التي امتدت لنحو عامين.

خلال هذه الفترة، استمعت الديفا لعشرات الأغنيات قبل أن تستقر على الأربعة عشرة عملًا التي تشكل قوام الألبوم. هذا الاختيار الدقيق والمتقن يعكس رغبتها في تقديم مجموعة متنوعة من الألوان الموسيقية التي تلبي أذواق جمهورها العريض، مع توزيع الإصدار على مرحلتين بدلًا من طرح الأغنيات دفعة واحدة، وهو قرار ذكي يتيح لكل أغنية الفرصة لأخذ حقها من الاستماع والانتشار.

فريق عمل كبير خلف "ماذا ولو!"

يجمع الألبوم نخبة من ألمع الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الفنية. يحضر بلال سرور بقوة في خمس أغنيات، مقدمًا بصمته كملحن وكاتب كلمات. فهو صاحب ألحان الأغنية الرئيسية «ماذا ولو»، من كلمات شادي نور وتوزيع هاني ربيع. كما كتب ولحن أغنية «تيرارا»، وشارك شادي نور في كتابة «ناري نار»، التي لحنها أيضًا، وتولى هاني ربيع توزيع الأغنيات الثلاث هذه. ويستمر إبداع سرور في ألحان أغنية «جدد» من كلمات بهاء الدين محمد وتوزيع هاني ربيع، وأغنية «ريما» من كلمات محمد القاياتي وتوزيع أحمد أمين.

وبعيدًا عن بصمة بلال سرور، تتألق أسماء أخرى في هذا العمل. أغنية «كبرت وخبت» تحمل كلمات نادر عبدالله وألحان عمرو مصطفى وتوزيع هاني يعقوب. أما «تبا»، فتأتي بكلمات شادي نور وألحان أحمد طناني وتوزيع هاني يعقوب. وتكتمل القائمة بأغنية «شارع بيننا»، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمود العسيلي وتوزيع أمير هداية. هذه التوليفة من الأسماء الكبيرة تؤكد على غنى وتنوع الألبوم، وتظهر مدى الاهتمام بتقديم عمل فني متكامل من كافة النواحي.

فريق العمل لا يقتصر على الكلمات والألحان والتوزيع فقط، بل يمتد ليشمل صناعة الصوت ذاتها. أمير محروس ومحمد صقر وخالد سند ومفدي مجدي يشاركون في عمليات الميكس، بينما يتولى أمير محروس مهمة الماستر النهائي للألبوم، مما يضمن أعلى جودة صوتية للعمل. الألبوم "ماذا ولو!" يُعد بمثابة عودة قوية لسميرة سعيد، حيث تمزج فيه ببراعة بين الإبداع الموسيقي والعمق البصري، فهل أنتم مستعدون للرحلة الفنية الجديدة؟