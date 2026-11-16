ابن بطوطة دابا فصين... ولكن ماشي لي عارفين! مسلسل جديد كيخلط المغامرة والفانتازيا

ترفيه

غادي نهضرو على مسلسل «ابن بطوطة» القصير لي كيتعرض دابا على iQIYI الصينية ومنصات رقمية أخرى. هاد العمل كيقدم لينا قصة درامية مخلطة بين المغامرة والفانتازيا، ومستوحاة من الرحلات العجيبة ديال الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة للصين في القرن الرابع عشر.

المسلسل فيه خمسين حلقة قصيرة بزربة، وكيجينا بنسخة مدبلجة بالعربية باش كلشي يفهم ويستمتع. والبطولة فيه كيجمع الممثل المغربي خالد غنام والممثل الصيني ليو شياوشو.

القضية غادا تبدا فاش ابن بطوطة كيشد واحد الصندوق ذهبي أزرق سميتو «سومالي» وموجه لخان بالق، ولكن مسكين كيلقى راسو فمغامرة بحرية خطيرة. وهاد المغامرة ماشي غير عادية، حيت أدوات ملاحية فلكية كتوريه واحد الصدع زمني وكترسلو لمدينة تشوانتشو ولكن بعد 700 عام! تخايلو معايا الصدمة ديالو فاش يحل عينيه يلقا راسو فزمان آخر! تما كيتلاقى مع شاب سميتو تشن شوتونغ، لي هو باحث في الآثار وحفيد ديال مبعوث أسرة يوان لي أنقذ ابن بطوطة فالماضي. وكتربطهم قلادة ديال اليشم متوارثة، وكيشدوها للبحث عن أسرار الصندوق وحماية الآثار فمسار طريق الحرير البحري.

المسلسل تصوّر بالكامل فبلاصات حقيقية فمدينة تشوانتشو الصينية، بحال جسر لويانغ التاريخي لي عندو شي ألف عام، ومتحف تشوانتشو للتاريخ البحري. وهادشي كيعني أننا غادي نشوفو بلايص واعرة وتاريخية بصح. وزيد عليها، غتكون فيه الفنون والحرف التقليدية الصينية بحال مسرح الدمى وصناعة الخزف، باش المشاهد يستمتع ويتعرف على الثقافة الغنية ديال هاد المدينة.

هاد العمل مهم بزاف حيت كيعزز التبادل الثقافي بين الصين والعالم العربي، وكيروي قصة الصداقة والتفاهم بين جوج ثقافات مختلفين. الجمهور العربي غادي يشوف شخصية تاريخية عزيزة علينا ولكن بلمسة خيالية جديدة، والجمهور الصيني غادي يكتشف تاريخ طريق الحرير البحري والعلاقات القديمة بين بلادهم والعالم العربي. برافو عليهم على هاد الفكرة!

بصراحة، هادشي كيشهي نشوفو. واش نتوما مستعدين تسافرو مع ابن بطوطة عبر الزمن؟