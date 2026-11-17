ترفيه

الفرحة ديال جمهور الكوميديا المصرية وصلات للسما! بعد 11 عام ديال التسناي، بدا التصوير ديال الجزء الثاني من مسلسل «نيللي وشريهان» لي كيجمع نجمات الكوميديا دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم. هاد الخبر الحلو جا باش يفرح المعجبين لي كانو كيطالبو بجزء جديد من شحال هادي، والهدف هو ينافسو بقوة في موسم دراما رمضان 2027.

التصوير انطلق في مدينة الإنتاج الإعلامي، والمخرج أحمد الجندي هو لي كيشرف على العمل. الحماس باين على فريق العمل كامل، خصوصًا أن الجزء الأول لي كان في 2016 خلى بصمة كبيرة عند الجمهور، بفضل الكيمياء الكوميدية الفريدة لي بين دنيا وإيمي، والمواقف والمغامرات التي جمعت الشخصيتين.

دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم رجعو بشخصيات «نيللي» و«شريهان» المحبوبة. كلشي كيتساءل شنو هي المغامرة الجديدة لي غتجمعهم هاد المرة. صناع العمل يستعدون لتقديم أحداث جديدة وشخصيات مختلفة، ولكن مع الحفاظ على الروح الكوميدية لي ميزات الجزء الأول. المنتظر أن الجزء الجديد يجيب معاه بزاف ديال المفاجآت والضحك، والهدف هو يوصل لنفس النجاح ديال الجزء الأول، ويقدم معالجة كتناسب التطورات لي دازت عليها الشخصيات.

فريق التمثيل ديال الجزء الثاني فيه أسماء معروفة بحال مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علي صبحي، وحمدي الميرغني، بالإضافة لعدد من الفنانين وضيوف الشرف. المسلسل من تأليف كريم يوسف، وإنتاج أحمد السبكي. تفاصيل أخرى على الشخصيات والأحداث غايكشفو عليها قريباً.

دابا السؤال المطروح، واش «نيللي وشريهان 2» غايكون في المستوى ديال الجزء الأول لي عجبنا بزاف؟