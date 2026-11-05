ياسمين صبري وعمرو سعد ومحمد سامي: "تمكين" يجمع شمل النجوم في رمضان 2027!

ترفيه

الفنانة ياسمين صبري طلعات لينا بخبار كيحبس الأنفاس هاد الأيام، أكدت فيه باللي فرحانة بزاف بالتعاون لأول مرة مع الفنان عمرو سعد، وهذا غادي يكون فمسلسل "تمكين"، اللي غادي يتشاف في رمضان 2027. واللي زاد الشعلة لهاد الأخبار هو أن العمل غادي يتولاه المخرج محمد سامي، في تجربة درامية كترجع النجمين بجوج من بعد خلاف قديم بين ياسمين ومحمد سامي.

ياسمين صبري، هاد الممثلة المصرية لي ديما عندها جديد وكتبهرنا بإطلالاتها وأعمالها، رجعات بقوة وهاد المرة جايبة لينا تعاونات فنية جديدة لي ماغاديش تخلي حد مايتكلمش عليها. من بعد مشاركاتها السينمائية الأخيرة، عينين الجمهور دابا كلها على شنو غادي تقدم فدراما رمضان 2027 مع هاد الكاست القوي.

ياسمين صبري وعمرو سعد: ثنائي جديد على الشاشة

صراحة، هاد الثنائي ديال ياسمين صبري وعمرو سعد كان خاصنا من شحال هادي نشوفوه مجموع فخدمة وحدة! ياسمين ما خباتش إعجابها بعمرو سعد، ووصفتو بأنه شخص لطيف للغاية. تخيلو غير هاد الكاريزما كلها فعمل واحد، أكيد غادي تكون فيه واحد الكيمياء خاصة على الشاشة. الفنانة أكدت سعادتها بزاف بالمشاركة فبطولة العمل وخوض هاد التجربة الفنية الجديدة معاه.

الهدف الأساسي ديال فريق المسلسل، كيف وضحت ياسمين، هو إمتاع الجمهور وتقديم عمل فني يفتخر به كل واحد شارك فيه، وهادشي كيعطينا مؤشر على أن الطموح عالي بزاف. التصوير ديال "تمكين" غادي يبدا الأسبوع المقبل، حسب ما تم الإعلان عنه يوم 2 نونبر. ومعاهم فالبطولة كمال أبو رية، خالد الصاوي، إدوارد، وأحمد زاهر وعدد آخر من الفنانين الكبار. يا سلام على كاستينغ اللي كيبشر بالخير!

سامي وياسمين: رجوع المياه لمجاريها بعد 11 عاماً

ولكن القضية الكبيرة اللي سخنات الكواليس هي رجوع ياسمين للعمل مع المخرج محمد سامي. شكون فينا نسا الدراما ديال مسلسل "الأسطورة" اللي كان ف 2016؟ هاديك اللي خلات ياسمين صبري تسحب من المسلسل قبل ما تكمل تصوير المشاهد ديالها، وكلشي بسبب خلافات على تفاصيل العمل، وبالضبط على المسار الدرامي ديال شخصية "تمارا" اللي كانت كتلعبها ياسمين. كانت باغا تبدل النهاية ديال الشخصية، ومن تما شعلات الأزمة بيناتهم.

ولكن دابا، ومن بعد حوالي 11 عام من داكشي، صافي الما رجع لمجراه. ياسمين صبري، فتعليق ليها على هاد التعاون من جديد، أكدت باللي العمل الجديد غادي يقدم نماذج إيجابية يمكن الاقتداء بها، وعبّرات على أملها يعجب الجمهور. وقالت بتصريحات صحافية: "ليه عايزين نولّع الدنيا؟ هنعمل عمل مشرّف لمصر". يعني داكشي لي فات مات، ودابا كاين غير الخدمة والإبداع. هادشي لي كنتمناو نشوفوه من هاد الثنائي اللي عاود تجمع من جديد.

ياسمين صبري: من الكوميديا والتشويق لدراما رمضان

ما نساوش بلي ياسمين صبري كانت حاضرة مؤخراً فالسينيما بفيلم "مطلوب عائلياً" اللي تطلق. الفيلم جمعها مع نجوم كبار بحال كريم عبد العزيز، مصطفى خاطر، سارة بركة وسامي مغاوري، وزادو عليه ضيوف الشرف بحال أحمد فهمي ونسرين أمين. هاد الفيلم كان خليط بين الكوميديا والتشويق، ودارت فيه ياسمين دور الزوجة اللي كتعيش حياة أسرية مستقرة مع راجلها وولادها، حتى كتوقع ليها مفاجآت ومغامرات غير متوقعة كتغير حياتها بالكامل. يعني ياسمين عندها تجربة كبيرة وكتعرف كيفاش تنوع فالأدوار بين الشاشة الكبيرة والصغيرة، وهادشي كيزيد من تشويقنا لـ"تمكين".

واش هاد الرجوع مع محمد سامي وأول تعاون مع عمرو سعد غادي يكون هو ضربة الموسم الرمضاني 2027؟ شنو بان ليكم نتوما؟