عمرو وهبة غادي يلعب دور محامي شعبي فـ«ونس» مع أحمد داود لرمضان 2027!

ترفيه

الممثل أحمد داود تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل درامي جديد سميتو «ونس»، المسلسل اللي غيشارك في موسم دراما رمضان 2027.

العمل غيتكون من 15 حلقة، و اللي كتبو هو محمود حمدان و مخرج ديالو أحمد محسن. و اللي عرفناه هو أن الممثل عمرو وهبة غادي يجسد دور محامي من منطقة شعبية في هذا المسلسل اللي بداو التصوير ديالو قريبًا.

هاد المسلسل الجديد «ونس» كيعتبر بحال استثمار للنجاح الكبير اللي حققو أحمد داود في رمضان اللي فات بمسلسل «بابا وماما جيران»، و حتى التألق ديالو في الصيف اللي فات ديال عام 2026 بفيلمي «الكراش» و«إذما».

فيلم «الكراش» كانت فيه البطولة لأحمد داود مع باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، حسن أبو الروس، مريم الجندي و آخرين، و القصة كانت رومانسية كوميدية حول قصة حب بين سيدة أعمال غنية و محاسب بسيط. أما فيلم «إذما»، اللي كان مقتبس من رواية بنفس الإسم للكاتب محمد صادق، كان أول تجربة لمحمد صادق ف الإخراج و شارك فيه سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين و بسنت شوقي.

من جهة أخرى، عمرو وهبة ماشي غير «ونس» اللي خدام عليه. راه مشارك حتى في مسلسل آخر سميتو «رحلة طاهر المصري» مع خالد النبوي، و هو عمل اجتماعي تشويقي كيتناول قضايا معاصرة. و كيف ذلك، كان سالا التصوير ديال المشاهد ديالو في مسلسل «قلب شمس» اللي كتلعب فيه البطولة يسرا و محمد سامي، و هذا المسلسل كيتعتبر من الإنتاجات الكبيرة ديال منصة يانغو بلاي.

باينة الدراما المصرية ما غتساليش، و مع هاد الوجوه المعروفة، واش هاد المسلسل غيكون ضربة معلم في رمضان 2027؟