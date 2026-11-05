مهرجان مراكش 2026: 76 فيلم و”النجمة الذهبية” شكون غادي يديها؟

ترفيه

تم الإعلان على الاختيار الرسمي للأفلام اللي غادي تشارك في الدورة الثالثة والعشرين ديالو، اللي غتبدا من 20 حتى لـ 28 نونبر 2026. هاد العام، المهرجان جايب لينا 76 فيلم كيمثلوا 39 دولة من كل قنت، وموزعين على بزاف ديال الأقسام، من المسابقة الرسمية حتى لعروض الجمهور الناشئ. يعني ما عندك فين تخبي وجهك، ضروري تلقا شي فيلم يشدك!

هاد الدورة مميزة بالزاف. غتكون عندنا عشرة ديال الأفلام اللي غتعرض لأول مرة عالمياً، وزيد عليها 12 فيلم اللي ستفدات من الدعم ديال برنامج “ورشات الأطلس” اللي كيدعم المواهب الشابة. وكاينين 11 فيلم غادي تنافس على جوائز الأوسكار، السينما المغربية حتى هي حاضرة بقوة بـ 11 فيلم، وفوق منها كاينين ثلاثة أفلام أجنبية تصورات عندنا فالمغرب.

المسابقة الرسمية مخصصة للأعمال الأولى والثانية ديال المخرجين، وغادي نشوفو 14 فيلم طويل كيتنافسو على “النجمة الذهبية”. لجنة التحكيم ديال هاد القسم غتكون تحت الرئاسة ديال الممثلة ماريون كوتيار. الأفلام اللي فالمسابقة كتهضر على مواضيع إنسانية واجتماعية مختلفة. كاين “بنيمانا” ديال ماري كليمونتين دوسابيجامبو اللي كيهضر على تبعات الإبادة الجماعية ف رواندا، وكاين “وقائع زمن الحصار” لعبد الله الخطيب اللي كينقل لينا تفاصيل الحياة تحت الحصار، و“بيت الريح” لأوغوست برنار كويمو يانغو اللي كيتناول قضايا الهجرة، بلا ما نساو “فتى الكونغو” لرافيكي فاريالا و“غضب” لرامي قديح. كاينين أعمال أخرى كتركز على قضايا وتجارب نسائية ومراحل التحول ف حياة الشباب، بحال “فتيات حزينات” لفرناندا توفار، و“العالم من قبل” ليون دان بي، و“ماري مادلين” لجيسيكا جينيوس، و“الكسوف” لمانويل فيتشر، و“نصيبنا من الرمال” لشاليني عدناني، و“يوم من حياة جو: فصل فيدرا” لجاكلين لينتزو. وكنزيدو عليها ثلاثة عروض عالمية أولى: فيلم “القبلان” للمغربي ياسين ماركو ماروكو، و“أمواج الصمت” للإيراني النرويجي فرزاد سامسامي، و“في ظلال القاهرة” لراني وسالم مصالحة.

المهرجان غادي يتحل بفيلم كوميدي سميتو «منى، البداية» للمخرج جيسي آيزنبرغ وبطولة جوليان مور. بداية خفيفة ظريفة، باش كلشي يدخل في الجو السينمائي وهو ناشط. أما فقرة “العروض الاحتفالية” فغاتعرض لينا أبرز الإنتاجات العالمية اللي كلشي كيتسناها، ومنها جوج عروض عالمية أولى: “ليلى والليل” للمخرج فيليبي باربوزا وبطولة رشدي زم ومارينا فويس، و“أضعف خلقه” لعمر هلال بطولة أحمد حلمي وهند صبري. وتكملة للبرمجة، كاين “آخر نشال على قيد الحياة في نيويورك” لنواه سيغان اللي كيشخص فيه جون تورتورو الدور الرئيسي، و“توت الأرض” لليلى المراكشي اللي كيمثل المغرب فالأوسكار، و“نمر من ورق” لجيمس غراي، و“اصطناعي” للوكا غوادانينو اللي كيشخص فيه أندرو كارفيلد.

قسم “آفاق” غادي يقدم لينا 21 فيلم كيبينو الحيوية ديال السينما العالمية، وفيه أعمال لمخرجين كبار بحال ريوسوكي هاماغوتشي، وكريستيان مونجيو، وبافيل بافليكوفسكي، وهيروكازو كوريدا، وناني موريتي. وحاضر حتى فالسينما العربية والإفريقية بأعمال بحال “خروج آمن” لمحمد حماد، و“المحطة” لسارة إسحاق، و“المواطن أسامة” لأحمد حسونة، و“ورود مراكش” لجينيفرا إلكان، بالإضافة لأفلام “داو” لآلان غوميس، و“كلاريسا” لآري وتشوكو إيسيري، و“رائحة التفاح” لجون ترينكوف.

قسم “القارة الحادية عشرة” كيستكشف من خلال 13 فيلم تجارب سينمائية مبتكرة، بين روائية ووثائقية، بحال “إدوارد سعيد: بين عالمين” لمايكن بيرد، و“بيدو، معسكر العابرين” ليوهانا بن عطار اللي غيتعرض لأول مرة عالميا. وكاينين حتى نسخ مرممة لأفلام كلاسيكية بحال “نهلة” لفاروق بلوفة و“تيلاي” لإدريسا ويدراوغو. أما قسم “بانوراما السينما المغربية” ففيه ستة أفلام، منهم “باردي” لتالا حديد، وثلاثة عروض عالمية أولى: “بانو” لمحسن البدوي، و“كاڭول” لمحمد مفتكر، و“صاحب العلامات” لزهور الفاسي الفهري.

ما نساوش قسم “الجمهور الناشئ والأسرة” اللي غيتمتعو بـ 11 عرض مجه للدراري الصغار واليافعين، ومنها فيلم التحريك “فتاة في السحاب” بمشاركة الكوميدي جمال دبوز، والعرض العالمي الأول ديال فيلم “كلشي إلا مي” للمخرج محسن البصري. كل هاد العروض غتكون في ثلاثة أماكن رئيسية بمراكش: قصر المؤتمرات، سينما كوليزي، ومتحف إيف سان لوران.

بصراحة، البروجرام عامر والمفاجآت باينة من دابا. واش مراكش غتضرب موعد مع التاريخ السينمائي ولا غادي دير غير الروينة وصافي؟ ليالي مراكش غتكون عامرة بالتشويق والأكشن، وشكون فينا ما كيبغيش هاد الشي؟