ذكرى 40 عام على "مدام شلاطة": ملي الطمع كايطيّح النجوم!

ترفيه

الفيلم الكلاسيكي مدام شلاطة، دازت الذكرى الأربعين ديال أول عرض ليه نهار 3 نوفمبر 2026. الفيلم عرض لأول مرة نهار 3 نوفمبر 1986 وجمع فريد شوقي والنجمة شريهان. الفيلم، لي تصنف كدراما اجتماعية قوية، كان مناقش قضايا مازال حاضرة بزاف فحياتنا، بحال الطمع، الرغبة فالثراء السريع، واستغلال النفوذ، مبين لينا كيفاش هادشي كامل يقدر يوصل الناس لمصاير صعيبة ومأساوية.

أحلام كبيرة فمدينة السحر... ومنير لي خدعها

القصة ديال مدام شلاطة كاتبدا مع نجوى وهدان، لي قدماتها شريهان بواحد الإتقان لي خلا المتفرج كيتعلق بالشخصية من الدقة اللولة. نجوى، فتاة شابة جايّة من مدينة طنطا لأضواء القاهرة، حاملة معاها أحلام كبار بزاف. كانت كتحلم تلتحق بكلية الإعلام وتولي صحفية ناجحة، ولكن الظروف الاجتماعية القاسية وموت والديها خلاتها مضطرة تسكن عند أختها ناهد وراجلها حمدي. هاد التحول فالحياة ديالها جاب معاها لقاءات جديدة فجامعتها. تما تعرفات على سالم، لي كان طالب فقير ومجتهد وكان كيبغيها بصح، وعلى عزة البسيطة، ووداد لي معروفة بديدي، بالإضافة لمنير، الشاب لي جاي من عائلة غنية. نجوى، وكيف ما كايوقع فبزاف ديال القصص، انجذبات لمنير لفلوسو، ورفضات حب سالم الصادق. لكن منير ما كانش ناوي الخير، استغل الإعجاب ديالها بيه ووعدها بالزواج قبل ما يتخلى عليها بلاما يخمم، ويخليها فموقف صعيب خلاتها تفكر فغير فكرة الانتقام.

"مدام شلاطة": زواج ماشي غير للانتقام

هنا كتبدا المرحلة الخطيرة فالحياة ديال نجوى. باش تحقق الانتقام لي كانت كتحلم بيه، اتجهت نجوى للمعلم عيسوي شلاطة، لي جسدو الأستاذ فريد شوقي. شلاطة كان راجل غني وعندو نفوذ كبير، ولكن كاع فلوسو جمعها من أنشطة ماشي قانونية وصفقات مشبوهة. والصدمة الكبيرة كانت ملي اكتشفات نجوى أن شلاطة هو راجل أم منير، ماشي باه. نجوى قدرت تقرب من شلاطة وتوافق على الزواج بيه، وهي كتحسب أن هاد الخطوة هي السبيل الوحيد باش تنتقم من منير لي خداعها وضحك عليها. ولكن للأسف، دغيا فهمات أنها دخلات لدوامة جديدة ديال الصراعات والمشاكل، وأن الزواج من راجل كبرها بزاف ماكانش هو الطريق للسعادة أو للانتقام لي كانت كتخيلو.

ديدي على الخط... ونهاية اللعبة

الأحداث بدات كتصعد أكثر ملي دخلات ديدي على الخط. ديدي، لي كانت زميلة فالجامعة، قدرت تقرب من شلاطة وتساعدو فخدماتو المشبوهة، قبل ما تنجح أنها تبعد نجوى عليه وتتسبب فالطلاق ديالها. وما حبساتش تما، بل تزوجات بيه حتى هي. ولكن ديدي ماكانتش وفية، سرعان ما قلبات على شلاطة ودخلات معاه فصراعات قوية على الفلوس والمصالح، لي خلات العلاقة ديالهم توصل لحافة الانهيار. المفاجآت ما وقفاتش هنا، ملي تكشفات الأنشطة المشبوهة ديال شلاطة ووصلات المستندات لي كتدينو للصحفي سالم، لي كان كيبغي نجوى من الأول. وهنا جات النهاية، ملي تشد شلاطة وتحطو ممتلكاتو تحت الحراسة.

مصير مأساوي ودرس كيتعاود

أما نجوى، فلقات راسها بوحدها، بعدما ضاع ليها كاع الفلوس والنفوذ والحياة لي كانت كتحلم بيها. رحلتها سالات بمصير مأساوي، حيث ما قدرت تواجه عائلتها بالحقيقة المرة لي وصلات ليها حياتها. هاد الفيلم ماكانش غير قصة عادية، بل كان بمثابة تحليل درامي عميق لصراع الإنسان مع أحلامو ورغبتو المستمرة فعيشة أفضل وأغنى. كيكشف لينا مدام شلاطة الوجه الخفي ديال الطموح ملي كيتحول المال هو الهدف الأسمى لي كيبرر التنازلات، وملي المصالح والنفوذ كيوليو هما لي كيحركو العلاقات الإنسانية. كان بصح واحد اللقاء فني واعر بين فريد شوقي، بتاريخو الطويل فالفن، وشريهان لي قدمات دور درامي مختلف تمامًا على أدوارها الاستعراضية والكوميدية لي عرفناها بيها. وبعد أربعين عام، مدام شلاطة باقي كيذكرنا أن الطمع يقدر يطيّح النجوم ويخليك بلا شبر، واخا تبان ليك الطريق ساهلة. ناري على نهاية!