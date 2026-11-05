الدوزي كيشعل السوشل ميديا بـ 'ما تفاهمناش'... واش صافي ما تفاهمناش بصح؟

ترفيه

الفنان المغربي الدوزي رجع لينا من جديد، وهاد المرة جا بواحد التشويق خلا كلشي متبوع. نشر تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيها على العنوان ديال الأغنية الجديدة ديالو اللي سماها «ما تفاهمناش». صافي، من العنوان باين بلي الكحل جاي.

البرومو لي دار الدوزي كان ذكي بزاف. كتب لينا في التدوينة ديالو: «العنوان باين من أول نظرة: ما تفاهمناش.. يعني صافي، ما تفاهمناش». من بعد هاد الجملة لي كتجي بحال شي إعلان ديال حرب عاطفية، طرح سؤال على جمهوره حول الأسباب والخلفيات ديال هاد الحكاية الغامضة. ولكن باش يزيد يكوينا، أكد لينا بلي كلشي غيتوضح نهار الجمعة الجاية مع كلمات الأغنية. يعني ما عندنا غير نصبرو.

الدوزي عرف كيفاش يلعبها صحيحة ويخلينا معلقين. اعتمد أسلوب الغموض والتشويق بلا ما يلوح لينا حتى شي طرف خيط على الموضوع ولا القصة اللي باغي يرويها. خلا الساحة كلها لخيالنا، وكل واحد فينا دابا كيحاول يخمم شنو هو الميساج ولا شنو هي الحكاية لي ورا هاد العنوان لي كيضرب فالقلب. واش فراق؟ واش خيبة أمل؟ أسئلة كتيرة فبالنا.

الجمعة الجاية هو الموعد لي غيحط فيه الدوزي كلشي فوق الطبلة وغيعرفنا على تفاصيل هاد الإصدار الجديد. باين بلي هو راهن على الفضول ديالنا وعلى التفاعل ديالنا مع عنوان عامر بالدلالات العاطفية والإنسانية، واللي كلمة وحدة فيه كترجم بزاف ديال المشاعر: 'ما تفاهمناش'. ياكما الدوزي غيحكي قصة كل واحد فينا؟