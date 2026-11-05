مسلسل دنيا بوطازوت الرمضاني: تأخر الدفعة المالية الأولى يؤجل التصوير

ترفيه

تأجل انطلاق تصوير مسلسل رمضاني جديد كان مرتقبا عرضه على القناة الثانية "دوزيم" في الموسم الرمضاني المقبل، ويضم دنيا بوطازوت وعزيز داداس وماجدولين الإدريسي وحنان الخضر.

وكشف مصدر مطلع لمجلة "غالية" أن الدفعة المالية الأولى لم يتم التوصل بها، ما حال دون مباشرة التصوير في الموعد المحدد.

المسلسل لي كيتولى إخراجو مراد الخودي، وكتنتجو شركة "إيماج فاكتوري"، وتستعد دنيا بوطازوت من خلاله للعودة إلى الدراما الرمضانية، وتأجل التصوير إلى حين تسوية الوضعية المالية المرتبطة بالمشروع.

وكان العمل مبرمجا ضمن الإنتاجات التلفزيونية الموجهة للقناة الثانية خلال شهر رمضان. ولم يكشف المصدر الجهة المسؤولة عن هذا التأخير.