إلغراند طوطو شعلها فبرشلونة... ومعاه Morad و Najm: حفلة بوم!

ترفيه

الراب المغربي مشا بعيد ووصل حتى لبرشلونة الإسبانية، فين الرابور ديالنا إلغراند طوطو دار واحد الحفلة خطيرة نهار الثلاث. الحماس كان طالع للسما والجمهور اللي حضر كان كثيير، وهادي ماشي غير حفلة وصافي، هادي كاتبين أن طوطو راه تايزيد يتوسع فالقارة الأوروبية ومحبوب عند الجالية وحتى عند محبين الراب.

ولكن أحسن حاجة فالحفل كانت هي المفاجآت اللي ما كناش متوقعينها. شكون غايطلع للخشبة مع طوطو؟ ماشي غير واحد، بل Morad حتى هو طلع وغنّاو الأغنية المشتركة ديالهم "Razones". تصوّر معايا الحماس كي كان فالقاعة! الجمهور تصدم وبالفرحة ديالو قلب البلاصة كلها لمهرجان ديال الراب المغربي.

والمفاجآت ما وقفاتش هنا! الرابور Najm حتى هو بان فوق الخشبة وانضم لإلغراند طوطو، وزاد لمسة فنية أخرى لداك الحفل اللي كان عامر باللحظات الخيالية. برافو عليهم، خلاو بصمة قوية فقلوب الجمهور.

إلغراند طوطو باقي مكمل الجولة ديالو فمدن أوروبية أخرى، وكل موعد تايأكد لينا بلي شعبيته ماشي غير فالمغرب، بل تعداتو بزاف. الراب المغربي تايحكم أوروبا!