كريم فهمي جاي بـ "اعتراف" في رمضان 2027: ممثل وكاتب!

ترفيه

كريم فهمي، الفنان لي عارفينو كيبدع في التمثيل، قرر هاد العام يدخل لرمضان 2027 بتجربة ما شي عادية: غادي يكون هو الكاتب والبطل في نفس الوقت! هادي أول مرة كيديرها في الدراما التلفزيونية، ولكن ماشي أول مرة فمشوارو الفني بصفة عامة.

غادي يلعب دور البطولة في المسلسل الرمضاني الجاي ديالو اعتراف، وهاد العمل هو لي كاتبو. باقي كلشي قيد التحضير، ومازال كنتسناو نعرفو شكون غادي يكون معاه في فريق العمل. وفوق هادشي كامل، كريم ما اكتفاش، غادي يشارك حتى كضيف شرف في مسلسل تمكين، لي غادي يجمع لينا نجوم بحال عمرو سعد وياسمين صبري، ومن إخراج محمد سامي. صافي باينة رمضان 2027 غادي يكون عامر بالحماس!

بصراحة، هاد التجربة ديال التأليف والتمثيل ماشي جديدة عليه. راه كان سبق ليه دارها أربع مرات قبل فالعالم ديال السينما. أول مرة كانت في فيلم هاتولي راجل عام 2013، لي كان هو لي كاتبو وبطل فيه مع كوكبة من النجوم بحال أحمد الفيشاوي، شريف رمزي، يسرا اللوزي، إيمي سمير غانم وميريت.

ومن بعد، كرر التجربة في فيلم حسن وبقلظ عام 2016، لي لعب فيه دور البطولة مع محمد ثروت، علي ربيع، يسرا اللوزي، ومصطفى خاطر. وفي 2018، رجع بنفس الفورمات مع فيلم علي بابا لي شارك فيه أيتن عامر ومحمد ثروت. وأخيراً، كانت آخر مرة دارها في فيلم ديدو عام 2021، لي كان معاه فيه حمدي الميرغني، ميريت عمر الحريري، أحمد فتحي، ومحمد ثروت.

دابا هادشي كامل كيبين لينا بلي كريم فهمي باغي يورينا كاع المواهب ديالو. ولينا متشوقين نشوفو اعتراف ديالو.