فرح الفاسي غادي دير حالة: مسلسل عربي جديد وحضور فلقاء صحفي ديال الموضة!

ترفيه

فرح الفاسي، الممثلة المغربية اللي كتعجبنا، غادي تدخل لمحطة جديدة فمسيرتها الفنية. راها وقعت عقد ديال مشاركة فواحد المسلسل تلفزيوني عربي، وهادي راه خطوة كبيرة ليها باش توري مواهبها فدراما خارج المغرب.

هاد المشروع الجديد اللي كيهز اسمها للعالم العربي، جاي بالتعاون مع المنتج محمد شريف. ولكن شنو الدور ديالها ولا شنو هي القصة بالضبط؟ والو! كلشي سيكريت دابا، ومازال ماكاينش شي تفاصيل رسمية. يعني الجمهور ديالها خاصو يتصبر ويتسنى ويحل عينيه مزيان.

بصراحة، هادشي مزيان ليها بزاف باش تكبر التجربة ديالها فالتمثيل فواحد الإنتاج عربي، و حتى توصل لجمهور أوسع ومتنوع. شوفو نيت، بزاف الفنانين المغاربة ولاو كيتجهو لهاد الإنتاجات المشتركة باش يوسعوا آفاقهم ويشدوا البلاصة ديالهم فالسوق العربية.

و ماشي غير فالتمثيل، فرح الفاسي بانت حتى ففعاليات اللقاء الصحفي الرسمي لتظاهرة "Morocco Fashion Style & Tex" . هادشي كيبين لينا بلي النشاط ديالها ماشي محدود غير فالتمثيل، وحتى فالمجال الإعلامي كتحضر بقوة. هاد التظاهرة كتجمع المهنيين ديال قطاع الموضة والنسيج وكاع اللي معنيين بتطوير هاد المجال عندنا.

باينة الصورة ديال هاد المسلسل الجديد غادي توضح أكثر فالأيام اللي جاية، ملي غادي يعلنوا على باقي التفاصيل المرتبطة بالعمل والطاقم الفني. واخا ما عرفناش الدور اللي غتلعب، باين هاد التجربة غادي تكون إضافة نوعية وزوينة للمسيرة الفنية ديال فرح الفاسي.

إوا، واش تتخيلو شنو النوع ديال الدور اللي غيليق بيها فمسلسل عربي ويخليها دير "بوز"?