حاتم عمور: من خشبة الوطية لبسمة الأطفال في طانطان

ترفيه

الفنان المغربي حاتم عمور، ماشي غير طلع للخشبة وغنى صافي! لا أسيدي، دوز وقيتة من القلب مع دراري صغار في دار الأيتام بطانطان، كلها فرحة وضحك، هذا الشي كان في الجانب الإنساني من الدورة التسعتاشر ديال موسم طانطان.

بعد ما حرك الجو في سهرة فنية حماسية بمنصة الوطية، عمور قرر يزور دراري دار الأيتام. ما بقاش غير يتفرج، بالعكس، غنى معاهم ورشة ديال الأغاني، وخذوا تصاور تذكارية، وعطّاهم هدايا. كلشي داز عفوي وزوين، بعيد على أضواء الشهرة والمنصات الكبار.

النشاط كان عامراً بالترفيه: مهرجين، شخصيات كرتونية، ورشات ديال الرسم، ألعاب تعليمية، وفقرات موسيقية. وحتى الحلوى والعصير كانو حاضرين باش تكمّل الفرحة. الهدف كان واضح: ندخلوا البهجة لقلوب الدراري الصغار ونشاركهم الأجواء الاحتفالية ديال المدينة.

موسم طانطان 2026، اللي نظمتو مؤسسة الموكار تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من 30 أكتوبر حتى 3 نونبر، كان مناسبة فنية وثقافية بامتياز. مشاركة حاتم عمور هاذ المرة كانت جوج في واحد: حضور فني واعر ومبادرة اجتماعية كتدخل للقلب. بصح، النجوم ديالنا كيبقاو ناس بحالنا، وكيزيدو يوريونا الجانب الإنساني فيهم.

واش كيعجبكم تشوفو الفنانين ديالنا كيديرو بحال هاذ المبادرات الخيرية؟